USA: un noir tué après s’être interposé au cours d’une dispute dans le métro

Le métro de New York a été le théâtre d’une tragédie dimanche soir dernier, alors qu’un grand-père de 45 ans, Richard Henderson, a été abattu en tentant de mettre fin à une dispute entre deux hommes. Selon la police et des sources proches, Henderson, résidant à Crown Heights, Brooklyn, aurait intervenu dans un différend concernant une musique trop forte entre son meurtrier et un autre passager. Malheureusement, il a été touché par deux balles, une dans le dos et une autre à l’épaule, à bord d’un train en direction de Manhattan vers 20 h 15.

La famille en deuil décrit Henderson comme un homme qui « a toujours voulu la paix« . Son épouse, Jakeba Dockery, a exprimé sa douleur en disant: « C’était un homme bon. Il ne le méritait pas. Pas ça. » Les membres de la famille se sont rassemblés au domicile de Henderson à Brooklyn, partageant des souvenirs du père de trois enfants et grand-père de deux petites filles, décrivant un homme qui aimait aider les autres et plaçait toujours sa famille en premier.

Le frère aîné de la victime, Jermaine Henderson, a confié au New York Post que Richard aurait donné sa chemise s’il pensait que cela aiderait quelqu’un d’autre. « Il est mort en aidant quelqu’un », a déclaré Jermaine. « C’est lui ! Il intervenait toujours, il voulait toujours la paix. C’est simplement ce qu’il a fait toute sa vie : aider les gens. Nous sommes perplexes. Il rentrait chez lui retrouver sa famille.«

La passion de Richard pour les Philadelphia Eagles était bien connue de sa famille. Même si son équipe ne jouait que le lundi soir, il voulait regarder un bon match avec ses amis. Son ami Anthony Williams, qui était avec lui dans le métro, a décrit l’incident en expliquant qu’ils n’avaient rien fait pour provoquer l’agresseur. Celui-ci était monté dans le train en diffusant de la musique à plein volume avant de tirer sur Richard et de tenter de le tuer.

Williams a ajouté: « Il a tiré sur Richie. Il a essayé de me tirer dans la tête, mais j’ai baissé la tête et il est sorti par les deux portes battantes à Rockaway Parkway. Je l’ai laissé partir, parce qu’il m’avait presque touché la tête. » Malheureusement, malgré la présence de Williams auprès de son ami mortellement blessé, les secours sont arrivés trop tard pour sauver Richard Henderson