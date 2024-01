Violences en 2021: malgré les instructions de Patrice TALON, les concernés toujours en détention

Par deux fois, Patrice Talon a donné des instructions pour la mise en liberté des jeunes étudiants et autres artisans impliqués dans les violences électorales de 2021. Le chef de l’Etat lui-même l’a fait savoir lors de la rencontre avec le parti d’opposition Les Démocrates qui plaidait la cause de ces étudiants et autres jeunes. Séance tenante, au cours de cette rencontre, le président de la république a encore instruit le ministre de la justice au fins de tout mettre en œuvre pour que les concernées recouvrent leur liberté.

A l’occasion, le ministre de la justice avait évoqué les vacances judiciaires qui constituaient l’une des causes du blocage et les mutations dans le secteur comme deuxième motif de blocage. Mais les vacances judiciaires sont terminées depuis et le personnel muté a pris service. Dans une lettre ouverte adressée au président de la république, les concernés interpellent le ministre de la justice et appellent Talon au secours.

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MONSIEUR PATRICE GUILLAUME ATHANASE TALON

Monsieur le Président, nous venons vous souhaiter nos vœux les meilleurs, en cette nouvelle année. Santé, Paix, Liberté, Amour, Succès…

Monsieur le Président, début octobre, nous, étudiants en détention depuis 2021, avions pris l’initiative de vous écrire en tant que Papa. Dans notre lettre, nous avions imploré votre clémence, en vous demandant de nous aider à ne pas perdre cette rentrée universitaire qui représentait pour nous une 4e année universitaire à perdre depuis notre arrestation. Nous étions là sans suite, lorsque vous aviez reçu les responsables du parti Les Démocrates, le 27 novembre 2023, et vous aviez donné les instructions à votre ministre de la justice afin qu’il accélère les procédures pour notre libération car les enfants sont en train de perdre leur avenir.

Cette promesse, M le Président, a fait le tour des médias nationaux et internationaux. Cette promesse avait également donné de la joie dans le cœur des concernés, ainsi que leurs parents et amis. M le Président, bientôt 2 mois que cette promesse a été faite. Nous ne comprenons pas à quel niveau se trouve le blocage. Vous êtes le chef de la Magistrature suprême et à ce titre, vos instructions devraient être exécutées à la lettre et en urgence.

M le Président, malheureusement, nous sommes à un pas de perdre cette 4e année universitaire dans notre cursus, malgré le fait que nous avions imploré votre clémence depuis début octobre. Bientôt, les inscriptions réinscriptions seront arrêtées. Nous vous prions une fois de plus de prendre des mesures urgentes pour nous éviter de perdre, pour la 4ème fois, une année universitaire. Vous avez, par votre bienveillance, fait libérer beaucoup de personnes parmi nous depuis des années.

Merci de bien vouloir prendre en compte notre Lettre ouverte.

Ont signé les étudiants et artisans détenus