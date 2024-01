Vodun au Bénin : Talon engagé à déconstruire les préjugés

La ville de Ouidah a accueilli les 9 et 10 janvier 2024, les manifestations officielles des Vodun Days. Ce sont deux jours de moments inoubliables de communion autour des arts, culture et spiritualité vodun. « Célébrer les arts, la culture et la spiritualité vodun et de mettre en valeur le riche patrimoine Vodun du Bénin », tel était donc l’objectif de cet événement qui a mobilisé environ 97000 curieux venus du Bénin et d’ailleurs. En marge de ce festival, le président Patrice Talon s’est entretenu avec la presse internationale qui a accordé un grand intérêt à cet événement.

A l’occasion, le Chef de l’Etat a fait observer que l’intérêt des Vodun Days n’est pas que de révéler le Bénin à travers la spiritualité vodun. Il s’agit aussi pour le gouvernement béninois de déconstruire l’image que les personnes ont du vodun. Car à en croire le président Talon, « le Vodun est parti essentiellement du Bénin ». « Le Vodun a été victime, un peu, de l’assimilation des Africains par une autre civilisation. Et les religions portent les civilisations. Les religions, en général, sont le vecteur d’une culture, ou alors la résistance d’une culture. Donc, l’Afrique a un peu perdu, notamment en ce qui nous concerne, son âme en cette matière », relève l’actuel locataire de la Marina.

Publicité

Autant dire que le vodun qui est une tendance spirituelle et religieuse est peinte en noir par les occidentaux et délaissée par les pratiquants eux-mêmes au détriment des religions importées. « Ce n’est pas un drame parce que le monde est dynamique. La communauté humaine bouge beaucoup. Elle change de pratiques, de culture et adopte d’autres modes de pensées et d’existence », confie le Chef de l’Etat à l’agence Ecofin.

Il est donc grand temps que le Bénin, considéré comme le berceau du vodun, puisse préserver son identité culturelle et cultuelle. Le vodun, pour le président Patrice Talon est la religion qui intègre la symbiose entre le créateur Dieu, les hommes et la nature. « La terre, l’eau, l’air, l’énergie, le soleil sont pour les fidèles du Vodun, les éléments essentiels de la créature de Dieu, créateur, qui offre aux hommes l’existence et requiert leur respect pour l’harmonie sur terre. Et donc, par déduction, la nature, en ces quatre éléments, constitue les éléments d’échanges quotidiens de l’homme avec le créateur. C’est tout, le Vodun, c’est cela », explique-t-il à la presse internationale.

A travers les Vodun Days, le Bénin veut se faire une place dans le concert des nations en révélant les valeurs du Vodun sans compromettre les autres sensibilités religieuses. « Nous voulons aussi parvenir à déconstruire tout ce qui a été à tort dépeint négativement, tout ce qui a été dit sur la religion Vodun, en disant que cette religion est l’émanation du mal et consort », fait savoir le président Patrice Talon. En dehors de rétablir la vérité sur la spiritualité vodun et la vraie identité du Bénin ainsi que de la révéler, la dynamique du gouvernement est de faire des devises à travers de ces festivités, d’où l’aspect touristique qui a caractérisé les festivals qui se sont déroulés du 9 au 10 janvier à Ouidah.

Publicité

« Tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l’identité qu’on partage avec le monde, aujourd’hui nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important », fait entendre le président Talon qui a rappelé à la presse internationale que le but des Vodun Days est de faire en sorte que « ce que véhicule le Vodun comme art, comme mode de vie, comme culture, intéresse de plus en plus le monde entier ; que les gens viennent découvrir le Vodun dans ses diverses facettes ».