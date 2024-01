Vodun Days au Bénin : Dodji Amouzouvi parle de l’absence de David Koffi Aza

Share on Telegram

L’événement relatif aux Vodun Days continue de faire la Une de l’actualité béninoise. Dans la matinée de ce dimanche 14 janvier, le sujet était encore au cœur de l’émission « 90 minutes pour convaincre » de la Radio Nationale du Bénin. Le professeur Dodji Amouzouvi, sociologue, spécialiste des religions et membre du comité des rites Vodun qui était sur le plateau avec d’autres membres de l’organisation, a apporté quelques éclairages sur certaines polémiques qui ont suivi le Tofa 2024.

Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, aucun acteur n’aurait été écarté de la consultation du Tofa 2024. Le professeur Dodji Amouzouvi a voulu mettre un terme à cette polémique qui s’est répandue telle une traînée de poudre au soir du 10 janvier. Elle est intimement liée à l’absence remarquée du professeur David Koffi Aza, président de l’Association Bénin Tofa et initiateur principal de cette formule de consultation Tofa. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont indiqué que ce dernier a été écarté par les organisateurs et évoquent une certaine mésentente. Le professeur Dodji Amouzouvi, à ce sujet, a martelé que personne n’a été écarté.

« Une absence présente »

« Le Bénin compte 12 millions d’habitants. Un responsable ne peut pas inviter à cette table, tous les bokonons du monde. Il y a un travail sérieux qui a été fait pour qu’on puisse retenir ce collège des bokonons qui couvrent tout le Bénin et toutes les obédiences en matière de consultation de Fa », a-t-il éclairé dans un premier temps. « Il y a aussi des gens qui ont été appelés et qui ont été là, d’une absence présente. Ces gens étaient là, mais se sont faits anonymes. De ce point de vue, tout ce qui a été dit et fait était avec eux, même s’ils n’ont pas joué les tout premiers rôles. Le peuple béninois pense qu’il y a telle figure qu’on devrait voir qu’on n’a pas vu. Fondamentalement, que le peuple béninois ne se trompe pas. Ces gens sont comptables du travail qui a été fait », a tenu à marteler le professeur Dodji Amouzouvi.

Le silence de David Koffi Aza

Rappelons qu’avant l’intervention de ce membre du Comité des rites Vodun, le professeur Mahougnon Kakpo avait essayé de répondre à cette préoccupation soulevée par des journalistes au soir du 10 janvier à Ouidah. Il avait justifié son absence par une probable occupation de dernière minute. «Koffi Aza a beaucoup œuvré pour le To Fa au Bénin depuis plus d’une décennie, ce qui est à son actif, à son mérite. Il est membre du collège qui a été désigné pour faire la consultation du To Fa. Il n’est pas arrivé, peut-être parce qu’il a été pris par un autre engagement urgent. Cela peut arriver à tout le monde, ce n’est pas un signe d’inquiétude du tout. La preuve est que ceux qui travaillent directement avec lui sont arrivés. Ça a dû être un empêchement de son côté », avait déclaré le député. Mais, approché par « La Nouvelle Tribune », le professeur David Koffi Aza a fait savoir qu’il préfère ne pas se prononcer sur la polémique, contribuant ainsi par l’alimenter.