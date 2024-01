Vodun Days au Bénin: le budget est-il un secret de couvent ?

Après le festival des Vodun Days qui a pris fin le 10 janvier à Ouidah, l’opinion publique béninoise se questionne et continue de se demander combien a bien pu coûter les festivités au contribuable. Si sur les réseaux sociaux, des chiffres astronomiques sont avancés, le patron de la Marina a habilement contourné la question lors d’une interview qu’il a accordée à la presse internationale il y a quelques jours. Les autorités ne devraient-elles pas mettre fin à la polémique en communiquant le montant au public ?

Combien a coûté le festival des Vodun Days à la caisse de l’État béninois ? Après la polémique sur la supposée politisation du Fâ, c’est le sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et au détour des conversations dans les marchés, bars et restaurants. Les Béninois rivalisent en effet d’ardeur pour avancer des chiffres. Ils se basent en effet sur les grands moyens qui ont été déployés à Ouidah ainsi que sur la panoplie d’artistes de renoms qui ont presté sur la scène des Vodun Days. La légende de la musique congolaise Koffi Olomidé s’est produite sur la même scène que les Nigérianes Yemi Alade, Teniola Apata sans oublier les artistes béninois Pépé Oléka, Jah Baba, Les Teriba et un groupe haïtien venu spécialement pour la fête. « Avec ce que j’ai vu, le cachet des artistes seul sans parler de la logistique doit coûter une fortune aux organisateurs », a imaginé Flavien Coovi, un habitant de la ville de Ouidah rencontré à la fin du concert du 9 janvier. Dans les rangs des hommes politiques opposés aux actions du pouvoir en place, des informations qui semblent plus concrètes sont avancées. Dans une note vocale partagée à de nombreuses reprises sur Whatsapp, un homme qui se présente comme étant Damien Dégbey membre du Front Patriotique, a fait savoir que, le festival aurait coûté 60 milliards de francs CFA à l’État béninois.

