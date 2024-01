Vodun days au Bénin : Les premiers mots de Koffi Olomidé au concert

La star de la musique congolaise Koffi Olomidé était la tête d’affiche du concert organisé par les autorités béninoises sur la plage de Ouidah ce 9 janvier dans le cadre des « Vodun days ». La légende de la musique congolaise s’est produite sur la même scène que les Nigérianes Yemi Alade, Teniola Apata sans oublier les artistes béninois Pépé Oléka, Jah Baba, Les Terriba et un groupe haïtien venu spécialement pour la fête. À son arrivée sur le podium, la star congolaise, a, avant son spectacle, eu une pensée spéciale à l’endroit des victimes de son concert au stade de l’amitié de Kouhounou, il y a plus de 20 ans.

« Je suis venue chanter. Mais je voudrais vous demander une faveur. J’ai une dette vis-à-vis du Bénin, vis-à-vis des familles du Bénin. Je ne veux pas gâter le coin. Mais je voudrais que vous m’aidiez à saluer ceux qui sont là-haut. Vous avez vu de qui je veux parler. S’il vous plaît, avec moi, applaudissons les 17 Koffiphiles qui sont là-haut », s’est-il rappelé avant de dérouler son tableau avec le Quartier Latin sous le regard très admiratif du public venu par milliers assister au spectacle. En effet, au cours de son spectacle qui a eu lieu le 3 mai 2003, près de 20 personnes sont décédées suite à des bousculades enregistrées.

Publicité

En 2023, soit 20 ans après le drame, l’artiste béninois était revenu une première fois au Bénin. Selon les déclarations qu’il avait faites, l’objectif était de rendre hommage aux victimes et de présenter ses condoléances aux familles éplorées. Il avait séjourné à Cotonou du 2 au 5 mai dernier. Il a, à cet effet, assisté à une messe en hommage aux défunts et a déposé une gerbe et déjeuné avec les familles des victimes. Ce fut l’occasion pour la star congolaise d’annoncer qu’il pourrait dédier une chanson à ces personnes qui ont perdu la vie à cause de ce concert.

Il a également indiqué que sa conscience l’oblige « à regarder les familles éprouvées, les enfants qui ont perdu leur papa, les papas qui ont perdu leurs enfants… Je suis venu leur dire ma compassion. Ça, c’est regrettable. Je suis soulagé, je suis libéré ». Notons que son passage aux « Vodun Days » a été spécialement apprécié par le public venu nombreux assister au spectacle. Le président de la République Patrice Talon, son ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola ainsi que le public sont restés debout durant tout le spectacle.