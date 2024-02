3e édition du FIFF Cotonou: Canal+ engagé pour les femmes du cinéma

« Le cinéma féminin pour plus de sororité », tel est le thème de la troisième édition du Festival International de Films de Femmes qui se déroule à Cotonou, avec le soutien de Canal+. Comme prévu, cet événement biennal du cinéma a été lancé le mardi 20 février 2024 et suivra son coup jusqu’au 24 février en mettant en compétition 18 films de 14 pays pour 5 trophées.

Le plus grand prix du Festival International de Films de Femmes est celui de «L’Amazone d’or du Fiff Cotonou» réservé à la meilleure fiction. Cette nouvelle édition sera particulièrement caractérisée par des projections qui vont se dérouler à deux différents endroits que sont la salle de cinéma de l’Institut français du Bénin et Artisttik Afrika du metteur en scène Ousmane Alédji.

En effet, le Festival International des Films de Femmes de Cotonou a pour objectif de valoriser les femmes du cinéma et de révéler le Bénin. ‹‹ Je voulais faire quelque chose de grand. Comme je ne pense que Cinéma et Femme en tant que féministe, l’idée est vite arrivée ››, a déclaré Cornélia Glèlè, la promotrice de ce festival. Depuis 2019 où l’aventure a commencé, le FIFF Cotonou devient de plus en plus alléchant. «On s’est beaucoup professionalisé », s’est réjouie la promotrice.

En ce qui concerne le film diffusé en avant première au cours du festival, il s’agit d’un film réalisé par des femmes en sept jours chrono (repérage, tournage…) à Parakou, qui lève un coin de voile sur des histoires de femmes. Les femmes impliquées dans la réalisation de ce film sont au nombre de dix. Elles ont été recrutées sur appel à candidature et formées sur l’écriture de scénario et sur le féminisme, dans le cadre du programme kino wendia 100% féminin soutenu par Canal+.

Angela Aquereburu, la marraine du Fiff Cotonou 2024 a félicité la promotrice pour sa détermination car elle estime qu’une telle initiative est un vrai challenge. La conférence de presse organisée dans la matinée du mardi 20 février 2024 en prélude au lancement au FIFF a connu la présence de plusieurs figures emblématiques du cinéma africain dont la maroco-algero-sénégalaise Halimatou Khalima Gadji qui a incarné le personnage de Marème Dial, dans la série sénégalaise »Maîtresse d’un homme marié » et la légende ivoirienne Michel Bohiri qui a joué dans la série ivoirienne à succès »Ma famille ». Cornelia Glélè n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à Canal+ pour son soutien inconditionnel. ‹‹ Canal+ est le premier partenaire qui accompagne le Festival International de Films de Femmes depuis 2019. Canal+ et ce festival, c’est une histoire d’amour. Je souhaite que ça dure longtemps ››, a-t-elle dit.

En effet, Canal+ accompagne le FIFF depuis 6 ans. ‹‹ Nous avons vu ce festival grandir. Nous avons un partenariat sur plusieurs volets. Notamment déjà, une contribution financière pour que les organisateurs puissent organiser le plus aisément possible l’événement. Une dotation aussi pour organiser la formation, la prise en charge du formateur et de la salle. Nous prenons en charge la cérémonie de lancement officiel à Canal l’Olympia, le cocktail, la sonorisation. Et en plus, il y a aussi la possibilité pour les organisateurs de rencontrer d’autres entreprises pour agrandir les partenaires. Donc c’est une relation vraiment à long terme. Chaque année nous essayons toujours d’apporter quelque chose en plus ››, a laissé entendre Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+Bénin.

CANAL+, acteur incontournable de l’audiovisuel en Afrique

Acteur incontournable de l’audiovisuel en Afrique, le groupe CANAL+ s’attèle depuis plusieurs décennies à marquer un impact positif dans les 25 pays du continent où il déploie ses activités en soutenant les talents africains. CANAL+ réaffirme son engagement grâce à son programme solidaire entièrement dédié à l’Afrique, CANAL+IMPACT, avec l’objectif d’accélérer les engagements sociétaux. C’est dans le cadre du Festival International de Films de Femmes dont Canal+ Bénin est un des principaux partenaires que Grace Loubassou, la Directrice des Relations Institutionnelles de Canal+International et Yacine Alao, la Directrice Générale de Canal+Bénin ont présenté ce programme qui regroupe les 150 actions annuelles de Canal+ en Afrique.

Depuis plus de vingt ans, le groupe Canal + se mobilise pleinement en Afrique en faveur de la montée en compétences et de l’accès à l’éducation. Agir, informer et transmettre sont les priorités de l’engagement de Canal+ en Afrique qui ont guidé la création du programme CANAL+IMPACT. En effet, celui-ci regroupe l’ensemble des 150 actions déployées chaque année par Canal+ en Afrique autour d’une mission commune : partager les savoirs pour développer les talents sur le continent.

Le soutien apporté par le groupe Canal+ aux industries créatives et culturelles vise à créer les conditions d’un environnement vertueux et dynamique dans le but de faire émerger les talents de demain. A ce titre, le programme solidaire CANAL+IMPACT se donne pour mission d’informer et de transmettre afin de contribuer de facon tangible et pérenne à l’éducation et l’empowerment des jeunes générations à travers plusieurs initiatives: une offre de formations destinées à des professionnels de l’audiovisuel sous la conduite de CANAL+UNIVERSITY, école itinérante qui leur permet de développer leurs expertises et accompagne la production de contenus de qualité en organisant chaque année plus de 60 ateliers auprès de 1000 bénéficiaires dont plus de 200 au Bénin; l’accompagnement d’établissements éducatifs avec l’initiative Orphée, qui propose une dotation de matériel pour donner accès aux jeunes publics à l’éducation et au divertissement dans plus de 50 orphelinats et écoles par an, répartis dans une vingtaine pays en Afrique dont le Bénin, des campagnes de sensibilisation diffusées à titre gracieux et menées conjointement avec des ONG dans le cadre des opérations « UN MOIS, UNE CAUSE », autour de grandes causes sociales et sociétales du continent africain: la protection de l’environnement, les questions de santé publique, l’égalité des droits ou encore la lutte contre les discriminations.

Les initiatives regroupées au sein du programme CANAL+IMPACT visent à partager les expertises du groupe en collaboration étroite avec de nombreuses parties prenantes, sociétés de production, chaînes de télévision, mais également administrations, établissements publics, ONG et associations, dans un souci de co-construction et afin de répondre aux besoins identifiés localement.