À 48 ans, cette britannique a 22 enfants et bat un record

Ils se sont rencontrés alors qu’ils n’étaient encore que des adolescents. Et à l’origine, Sue et Noel Radford n’avaient envisagé d’avoir que 3 enfants. Pour autant, le plan initial a considérablement évolué au point que Sue est tout simplement devenue la mère de la plus grande famille nombreuse d’Angleterre. Elle a eu, en tout et pour tout, 22 enfants.

C’est en 1992 que leur premier enfant est né. Il s’agit de Sophie. Aujourd’hui, la jeune femme est âgée de 29 ans. Ont ensuite suivi Chloé (aujourd’hui âgée de 28 ans) et Jack (26 ans). Se sont ensuite greffés Daniel (24 ans), Luke et Millie (22 ans) et Katie (20 ans). James (19 ans), Ellie (18 ans), Aimee (17 ans) ainsi que Josh (16 ans) ont ensuite rejoint la famille, déjà bien grande.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là ! En effet, Max (14 ans), Tillie (13 ans), Oscar (11 ans), Casper (10 ans), Hallie (8 ans), Phoebe (7 ans), Archie (6 ans), Bonnie (4 ans) et enfin, Heidie (3 ans) complètent le livret de famille. En tout et pour tout, Sue aura d’ailleurs passé 16 ans de sa vie enceinte, un chiffre tout bonnement incroyable. Et celle-ci ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle envisageait d’adopter.

Une vie hors du commun

Outre ses enfants, Sue est aussi l’heureuse grand-mère de 10 petits-enfants. Une vie mouvementée, qui est racontée à travers une émission de téléréalité. Tous sont également très actifs sur les réseaux sociaux. Un livre à leur effigie a aussi été écrit. Intitulé “The Radfords making life count”, il a rencontré un certain succès en librairie, grâce à l’importante publicité qui a été faite autour de cette histoire.

Le record de la femme qui a eu le plus d’enfants, au monde, est toutefois détenu par une Ougandaise. Celle-ci a donné naissance à 45 enfants au total ! La fratrie est notamment composée de douze quadruplés, de douze triplés ainsi que de six paires de jumeaux. Des chiffres qui s’expliquent par le syndrome d’hyper-fertilité, dont elle souffre. Alors qu’elle n’avait que 23 ans, elle avait déjà été maman à 25 reprises.