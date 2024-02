Accident de circulation au Bénin : 3 morts calcinés et des blessés enregistrés

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Dans l’après-midi du mercredi 31 janvier 2024 à Sèhouè, dans la commune de Toffo, une collision survenue entre un camion et une voiture sur la route Inter-état Cotonou-Niamey a coûté la vie à trois personnes. Deux autres personnes se sont retrouvées blessées après cet accident. Elles ont alors été évacuées à l’hôpital.

Trois individus sont morts calcinés dans un incendie provoqué par la collision entre un camion et une voiture. La collision entre les véhicules a occasionné un incendie suite auquel trois personnes sont mortes calcinées. En effet, lors du choc, le camion s’est retrouvé sur la petite voiture et l’incendie s’est déclenché. Trois personnes ont été calcinées. En plus, deux blessés ont été enregistrés dans cet accident. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital d’Allada, d’après les informations rapportées par Le Grand Mono. Une fois au parfum de la situation, la police s’est rendue sur les lieux pour effectuer le constat d’usage. Ensuite, les corps des victimes ont été déposés à la morgue.

Publicité

Pour rappel, un jeune homme a perdu la vie dans la soirée du samedi 13 janvier 2024, à Tokan, suite à un accident de circulation. Une moto et un camion sont impliqués dans cet accident qui a emporté la vie de cet homme âgé d’une vingtaine d’années.