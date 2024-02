Afrique du Nord : l’Inde va construire une usine de voitures électriques dans ce pays

L’Afrique du Nord est une terre d’opportunités. De nombreux investisseurs l’ont compris et ils accourent des quatre coins de la planète afin de se positionner sur un marché extrêmement avantageux. Un pays en particulier cristallise l’attention. Il s’agit de l’Égypte. De grandes puissances mondiales développent diverses stratégies pour avoir accès au marché égyptien.

L’Inde est l’une des puissances les plus actives en Égypte, avec plusieurs types de projets économiques. Selon des informations rapportées par le site web Arab News, L’Inde va construire une usine de véhicules électriques en Égypte. Cependant, d’après des sources concordantes, il n’y a pas que des véhicules électriques qui sortiront de l’usine. Le plan d’investissement prévoit aussi la fabrication de voitures fonctionnant au diesel. L’on évoque une capacité de production de 6000 véhicules par an.

C’est le groupe indien Hinduja Group qui va piloter le projet en association avec un champion local qui n’est autre qu’El-Nasr Automotive Manufacturing Company. Les représentants de l’État et les dirigeants d’Hinduja Group ont discuté des modalités d’exécution du projet de construction d’usine au cours du sommet mondial des gouvernements qui a eu lieu à Dubaï du 12 au 14 février. L’Inde a de grands projets pour l’Égypte à travers Hinduja Group.

Le conglomérat veut contribuer à actionner les leviers nécessaires pour exploiter au maximum le potentiel du pays des pharaons dans le secteur de l’automobile. Le but est de faire de la nation arabe une référence qui sera en mesure d’exporter diverses gammes de véhicules vers des marchés prometteurs comme ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Comme on l’a indiqué plus haut, l’attrait de l’Inde pour l’Égypte ne fait qu’aller crescendo.

D’après les informations émanant du ministère indien des Affaires étrangères, plus de 50 entreprises indiennes ont investi en Égypte depuis ces dernières années. Ainsi donc, ces entreprises indiennes ont investi près de 3,15 milliards de dollars en Égypte dans divers secteurs comme la chimie, l’énergie, le textile-habillement, l’agro-industrie et le commerce de détail. Les perspectives sont actuellement très intéressantes pour la nation arabe.

L’Égypte a trouvé un bon partenaire économique avec le conglomérat Hinduja Group. En effet, la société possède une véritable force de frappe et intervient dans plusieurs secteurs d’activités. Avec son réseau qui va de l’Inde, en passant par l’Europe et l’Afrique, Hinduja Group est présent dans des secteurs stratégiques comme les services financiers, l’industrie automobile, l’armement, l’industrie chimique, les hydrocarbures, la métallurgie et les services informatiques.