Afrique: une entreprise soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos découvre un gisement

Dans un contexte mondial de demande croissante en métaux critiques, l’annonce de la découverte d’un important gisement de cuivre en Zambie par KoBold Metals, une entreprise d’exploration de métaux basée en Californie, a fait sensation. Cette société, soutenue par les milliardaires américains Bill Gates et Jeff Bezos, a fait une percée significative dans la quête mondiale de métaux essentiels aux technologies de batteries et à diverses industries.

KoBold Metals s’est distinguée par son utilisation novatrice de l’intelligence artificielle dans l’identification de nouveaux gisements minéraux. En atteignant le statut de licorne en juin 2023 avec une valorisation de 1 milliard de dollars, après un investissement réussi de 200 millions de dollars, elle a démontré sa capacité à innover dans un domaine traditionnellement marqué par des méthodes plus conventionnelles.

Le gisement de cuivre découvert à Mingomba, dans le nord de la Zambie, a été qualifié d’« extraordinaire » par le président de KoBold, Josh Goldman. Il évoque des similitudes avec la célèbre mine de Kakula en République démocratique du Congo voisine, soulignant la taille et la teneur exceptionnelle du gisement Mingomba, susceptible de devenir l’une des plus grandes mines souterraines à la plus haute teneur au monde.

Face à une demande croissante en métaux critiques, notamment le cuivre, le lithium, le nickel et le cobalt, nécessaires aux technologies émergentes de batteries, KoBold a décidé d’accélérer ses plans de développement minier en Zambie. Initialement prévu pour être achevé d’ici une décennie, le projet, estimé à 2 milliards de dollars, pourrait bénéficier de partenariats stratégiques pour accélérer sa réalisation.

Le soutien financier de Breakthrough Energy Ventures, dirigé par Gates et Bezos, confère à KoBold une position avantageuse pour répondre efficacement à la demande mondiale croissante de cuivre et d’autres métaux essentiels. L’entreprise s’engage à mener à bien le projet dans les meilleurs délais, envisageant même de dépasser son calendrier initial pour exploiter pleinement le potentiel du gisement Mingomba.

Grâce aux efforts d’exploration en cours, KoBold a révélé des teneurs prometteuses de minerai de cuivre d’environ 5 % à Mingomba, rivalisant ainsi avec la qualité du gisement Kakula d’Ivanhoe Mines en République démocratique du Congo.