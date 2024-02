Afrique: une société liée à ce milliardaire revoit ses ambitions après une mévente

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le géant multinational suisse du commerce des matières premières et de l’exploitation minière, Glencore Plc, se trouve actuellement confronté à des défis majeurs dans sa production de cobalt, un métal crucial dans de nombreuses industries modernes. Cette réduction significative de ses objectifs de production pour l’année en cours est une décision stratégique qui reflète les difficultés rencontrées par l’entreprise pour écouler son stock de cobalt invendu.

Fondée dans les années 1970 en tant que société commerciale, Glencore a depuis élargi son empreinte pour devenir l’un des principaux acteurs mondiaux de l’industrie minière. Cependant, cette expansion n’a pas été sans défis, et la récente annonce de réduction des taux d’exploitation de la mine de Mutanda au Congo souligne les ajustements nécessaires pour s’adapter à la dynamique du marché.

Publicité

La décision de Glencore de revoir à la baisse ses objectifs de production de cobalt aura des implications importantes sur sa production de cuivre, étant donné le lien étroit entre ces deux métaux dans ses opérations minières. Cette stratégie vise à mieux gérer les coûts de production et à optimiser les ressources disponibles, face à une demande fluctuante sur le marché mondial du cobalt.

L’accumulation de cobalt invendu constitue l’un des principaux défis auxquels fait face Glencore. Cette situation a incité l’entreprise à reconsidérer sa stratégie de production et à adopter une approche plus prudente pour éviter une surproduction qui pourrait entraîner une baisse des prix du cobalt et des pertes financières importantes.

En dépit de ces défis opérationnels, Glencore a enregistré des performances financières solides dans d’autres domaines de ses activités. Les activités de trading de l’entreprise ont généré un bénéfice ajusté avant impôts de 3,5 milliards de dollars l’année dernière, ce qui témoigne de sa diversification et de sa résilience dans un contexte économique complexe.