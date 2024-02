Au Maghreb, une nouvelle bataille s’annonce

Dans plusieurs de nos éditions précédentes, nous avons eu à informer que la région du Maghreb présente d’immenses opportunités économiques. Cette partie de l’Afrique connaît en ce moment un boom économique. De nombreux secteurs économiques sont en émulation et cet état de fait va faire basculer toute la région dans des sphères insoupçonnées.

Quand on parle de puissance économique dans la zone du Maghreb, on évoque plus facilement des pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et dans une moindre mesure la Libye. Cependant, il y a un pays en particulier qui est entrain d’émerger sans faire beaucoup de bruit. Il s’agit de la Mauritanie. En effet, divers indicateurs tendent à montrer que dans les années à venir, la Mauritanie sera en mesure de prétendre au titre de superpuissance économique en Afrique.

Ces dernières années, d’importantes ressources naturelles ont été découvertes dans le pays maghrébin. La Mauritanie possède de riches gisements miniers et il est en passe de devenir un grand producteur de pétrole et de gaz à court terme. Selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI), le taux de croissance de la Mauritanie va passer de 5,1% en 2024 à un taux de 14,3% en 2025. Qu’est-ce qui explique ce bon ? Tout simplement les immenses réserves gazières du pays.

Le gigantesque gisement de Bir Allah va littéralement propulser l’économie nationale dans une nouvelle ère. Selon des sources bien introduites, le potentiel de ce filon est évalué à 80 000 milliards de pieds cubes. La future transformation économique de la Mauritanie attire l’attention de ses voisins en l’occurrence le Maron et l’Algérie. Rabat et Alger mettent présentement les bouchées doubles pour se positionner sur le juteux marché mauritanien.

La semaine dernière, Abdelmadjid Tebboune a notifié qu’un projet de création de zones franches est en cours entre l’Algérie, le Niger, le Mali et surtout la Mauritanie. Le dirigeant algérien a pris les devants dans le but de capter une partie du futur gigantesque gâteau de la Mauritanie. Tebboune veut absolument booster ses échanges commerciaux avec son voisin. Le Maroc est dans la même optique que l’Algérie.

En effet, les autorités marocaines essayent aussi de déployer l’artillerie lourde pour se positionner sur le marché mauritanien. Ce jeudi 22 février, le Maroc a déroulé le tapis rouge à monsieur Mohamed Salem Ould Marzouk, le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Salem Ould Marzouk s’est longuement entretenu avec son homologue marocain, monsieur Nasser Bourita.

« Le Maroc est le premier partenaire de la Mauritanie en Afrique, et nous avons l’ambition de promouvoir cette coopération à l’avenir (…). Le Maroc n’a pas de partenariat aussi fort que celui avec la Mauritanie. Les relations progressent positivement… » dira Nasser Bourita. Après avoir réussi avec brio à sécuriser son territoire qui était en proie au terrorisme, la Mauritanie veut maintenant assurer sa prospérité économique. Le Maroc et l’Algérie compte profiter des fruits de la croissance de leur voisin.