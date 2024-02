Bénin : Boni Yayi reçu par la CEB, la raison

Le parti Les Démocrates se soucie davantage de la situation socio-politique qui prévaut actuellement au Bénin. Une délégation de ce parti conduite par son président a été reçue ce jeudi 22 février 2024 par la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Au menu des échanges, comment faire pour avoir le consensus autour de la relecture du code électoral et la révision de la constitution, deux sujets fondamentaux qui défraient actuellement la chronique.

Cette démarche entre dans le cadre d’une série de concertations initiées par les responsables de ce parti, laisse entendre Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du LD. La conférence épiscopale est la première étape de cette série de concertations et ce choix n’est pas anodin eu égard aux rôles très capitaux que joue l’église catholique dans la résolution des crises et surtout la préservation de la paix au Bénin. « Nous sommes en train de soupçonner un vaste complot qui est en train de se mettre sur pied afin de procéder à l’exclusion d’un certain nombre de partis notamment le parti Les Démocrates », a déclaré Guy Mitokpè au terme de la séance des échanges qui ont duré plus de deux heures.

En exposant la situation liée au code électoral à Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou et aux autres membres de la CEB, le parti de Boni Yayi souhaite que cette loi soit consensuelle, réponde aux aspirations du peuple béninois et prenne surtout en compte les propositions des députés du groupe parlementaire LD. Pour y arriver, l’implication de la CEB s’avère une nécessité indéniable. Pour le parti ‘’la flamme de l’espoir’’, la révision de la constitution et la modification du code électoral doivent « pouvoir engager un mouvement de concertations prenant en compte les forces vives de la nation et tous ceux qui participent à l’animation politique de notre pays », martèle le secrétaire à la communication du parti LD.

Et comme on peut s’en douter, la CEB a apprécié à sa juste valeur cette démarche de Boni Yayi et du bureau politique de sa formation politique. Mgr Roger Houngbédji et les siens ont rassuré leurs hôtes que diligence sera faite pour trouver une solution à ces questions qui déchirent la classe politique. Le parti LD de son côté, prévoit échanger également avec d’autres confessions religieuses et les autres formations politiques pour que le consensus soit trouvé dans le cadre des élections générales de 2026. .