Bénin : La commune de Ouidah a un nouveau SE

La commune de Ouidah dispose d’un nouveau secrétaire exécutif. Il a nom Eugène Gnonlonfin. Le nouveau SE a été tiré au sort lundi 26 février 2024 en remplacement de Mama Sanni Afissou qui a démissionné de son poste le 31 janvier 2024 « pour des raisons de convenance personnelle », avait-il écrit dans la correspondance adressée au maire de la ville de Ouidah Christian Houétchénou. Cette démission fait suite à sa suspension le lundi 21 août 2023 par la Cellule de suivi et du Contrôle de la gestion des communes, seize (16) mois après son installation à la tête de l’administration communale de Ouidah.

Il lui était reproché des « manquements graves » relevés par la cellule de contrôle lors d’une mission d’enquête qu’elle a diligenté à la suite des plaintes qu’elle a reçues contre ce dernier. Dès lors, sa démission a donc ouvert la voie à la désignation d’un autre SE pour la commune après tirage au sort. Aujourd’hui c’est chose faite. Eugène Gnonlonfin aura pour lourde mission de mettre en œuvre la politique de développement de la commune décidée par les organes politiques de la commune et assurer, par un management efficace, la gestion des services administratifs et techniques communaux en veillant à leur bon fonctionnement.

Publicité

Le nouveau secrétaire exécutif de la commune de Ouidah est un administrateur des finances, gestionnaire de projet en poste à Handicap International Bénin, a rapporté le journal Le Potentiel. Eugène Gnonlonfin sera installé dans ses nouvelles fonctions dans les tous prochains jours s’il ne déclinait par l’offre comme on a pu le constater dans certaines communes. Plusieurs SE tirés au sort et à qui des notifications ont été faites ont décliné l’offre pour des raisons diverses et variées. Le cas qui a le plus retenir l’attention est celui de Eudoxie Dakpè, chargé de mission du président de l’Assemblée nationale.

Celle-ci a automatiquement décliné l’offre après la démission de Sidonie Houndonougbo. Dans sa lettre de démission adressée à son responsable hiérarchique, elle écrit qu’elle « ne pars pas pour convenance personnelle, mais par contraintes et harcèlements de tous ordres que je me réserve le droit de poursuivre en son temps, devant les juridictions compétentes ». La SE démissionnaire a également dénoncé « les conditions de travail aussi hostiles que délétères qui sont les miennes à la mairie de Toucountouna » depuis son installation pour travailler aux côtés du maire Blaise Békakoua. « Je ne pourrai plus poursuivre la mission que j’ai acceptée loyalement et sans état d’âme de venir assumer à Toucountouna » a-t-elle souligné dans sa lettre.