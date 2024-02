Bénin : La Fcbe réagit au prétendu projet d’assassinat des leaders LD

La Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a réagi au communiqué du parti Les Démocrates qui alerte sur la sécurité de ses principaux responsables. A travers le communiqué de presse en date du 14 février 2024, le parti de Paul Hounkpè a fait observer que les propos tenus par le parti LD sont extrêmement graves et inquiétants.

Par conséquent, « le parti FCBE demande au Procureur de la République de bien vouloir s’autosaisir de cette affaire afin d’y apporter toute la lumière », informe le document signé par Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti FCBE. Le parti d’opposition a réaffirmé, par la même occasion ses attachements, aux idéaux de paix, de sécurité et d’unité nationale. Le parti LD dans son communiqué a précisé qu’il lui est revenu de manière persistante depuis quelques semaines des informations sulfureuses et suffisamment inquiétantes concernant la sécurité des responsables du parti au plus haut niveau. « Il serait également question de surveillance financière étroite et injustifiée de certaines personnalités du parti », apprend le même communiqué. Boni Yayi et des pairs ont fait savoir qu’« il est encore grand temps que ses nervis se rétractent immédiatement », si une « si monstrueuse idée a germé quelque part et a pu se permettre de mettre en branle son ingénierie ». Pour les leaders LD, la solution aux problèmes du Bénin aujourd’hui est loin de résider dans la violence mais plutôt dans un dialogue politique concerté.

Pour le gouvernement, cette supposée tentative d’assassinat qu’a évoquée le parti LD est une pure invention et de la manipulation. « Je pense qu’il faut arrêter la comédie à ce niveau, la théâtralisation et ces toutes choses dans lesquelles vous ne voyez pas le président Talon et vous ne voyez pas son gouvernement », a déclaré ce mercredi Wilfried Léandre Houngbédji lors du point de presse hebdomadaire du conseil des ministres. Pour le porte-parole du gouvernement, les pratiques que le parti LD essaie d’épingler ne sont pas celles du président Talon ni de son gouvernement. Il demande au parti de Boni Yayi « de chercher autour de lui, dans ses propres rangs ceux qui sont habitués à ces pratiques plutôt qu’au niveau du gouvernement actuel qui a beaucoup mieux à faire que de s’occuper de suivre les responsables d’un parti d’opposition dans leur vie au quotidien ». Pour ce qui concerne la surveillance financière étroite et injustifiée de certaines personnalités du parti LD, Wilfried Léandre Houngbédji estime que c’est de la diversion.