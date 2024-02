Bénin : Le Gal Gbaguidi réagit sur son supposé placement en résidence surveillée

Le Chef d’état-major général de l’armée béninoise, le Général Fructueux Gbaguidi a apporté un démenti formel sur son supposé placement en résidence surveillée. C’est à la faveur des exercices militaires des forces de défense métropolis 2024 effectués ce jeudi 15 février à Togbin Daho, une localité de la commune d’Abomey-Calavi. « Je ne réponds pas aux plaisantins. Ce que j’ai fait aujourd’hui prouve à souhait que tout va bien », a répondu le Gal Fructueux Gbaguidi quand il a été interrogé sur cette information qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Cette manœuvre militaire a aussi connu la présence de Fortunet Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale. Il n’a pu s’empêcher de réagir par rapport à cette rumeur. Le ministre de la défense a confié qu’il était avec le Chef d’état-major général quand ils ont lu sur WhatsApp que celui-ci le Gal était en résidence surveillée. « On n’est ni chez lui, ni chez moi. Nous, on a ri », fait remarqué l’autorité ministérielle. « Au niveau de l’armée, il n’y a rien qui se passe. L’armée est républicaine et l’armée est loyale à son chef qui est le président de la République », rassure Fortunet Nouatin tout souriant.

Le ministre de la défense nationale qualifie de fakes news toutes ces supputations qui ont eu court sur les réseaux sociaux. « Ceux qui signent de telles fakes news, un jour, vont se voir rattraper par la loi sur le numérique », met-il en garde les auteurs de ces fausses informations. Il faut rappeler qu »il a profité de cet exercice de simulation d’enlèvement et de prise d’otages civiles pour visiter l’hôpital Saint Luc où ses hommes organisent les consultations gratuites en médecine générale, ophtalmologie, dermatologie et ORL au profit de la population.