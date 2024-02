Bénin : Le projet de Prince Guédessi pour pérenniser le rythme Tchink système

Ce lundi 26 février 2024 marque le 5e anniversaire du décès de la star béninoise Stan Tohon, le roi du Tchink système. A cette occasion, Prince Guédessi, l’un des artistes qui ont adopté le Tchink système a été reçu sur Bip Radio. L’artiste compte pérenniser ce rythme très dansant que lui a légué Stan Tohon. Pour ce faire, Prince Guédessi projette la création d’une école dédiée au Tchink système. « Personnellement je sors toujours des morceaux Tchink comme je le faisais depuis que j’ai commencé ma carrière mais aujourd’hui on est en train de penser à l’ouverture d’une école tchink système ».

Selon l’héritier de Stan Tohon, le rythme se meurt. C’est pourquoi, il est envisagé la mise en place d’une association pour la pérennisation du Tchink système. « On voit aujourd’hui que les jeunes talents ne s’intéressent plus à leur musique, on copie toujours ce qui vient de l’extérieur. Ce mouvement n’est pas pour une seule personne. Ensemble nous allons apporter notre sel à la sauce », annonce l’artiste qui a déjà à son actif plus d’une quarantaine de titres. Pour atteindre cet objectif, l’invité de Bip Radio a exhorté le peuple béninois à les accompagner dans ce projet.

L’artiste se rappelle encore le dernier contact qu’il a eu avec son le précurseur du rythme Tchink système. Pour Prince Guédessi, Stan Tohon pressentait déjà sa mort. « C’est tout comme si le roi savait qu’il allait décéder. Je n’avais même pas son numéro et il a cherché mon numéro il m’a appelé. Je suis allé chez lui il me disait que lui il vieillit déjà qu’il veut que la jeunesse rentre dans le mouvement pour que le risque ne s’éteigne pas il m’a montré au public le 8 décembre 2018 dans sa maison à Hêvié et après cet événement il me disait qu’il allait à un rendez-vous sanitaire en France. Depuis ce temps, c’est fini comme ça. Que son âme repose en paix ! », confie-t-il à Bip Radio.

Pour rappel, Stan Tohon, est mort le mardi 26 février 2019 en France des suites d’une maladie dans sa 64e année. Né à Abomey, Il a exercé sa passion pendant 4 décennies. Le roi du Tchink System totalise plus de 30 albums, des centaines de chansons et plusieurs distinctions. Lors de la célébration du 3e anniversaire de son décès, Ascott Fire, l’un des amis du chanteur s’exprimait en ces termes : « Stan a toujours fait des regroupements d’artistes, que nous puissions tout le temps être avec lui et savoir vraiment présenter le Tchink System et l’élever surtout parce qu’il a voulu que ça soit une musique que tout le monde aime, et que ça soit la musique nationale du pays. Il a toujours rêvé de ça. Nous on a voulu continuer de marcher sur ses pas… ».