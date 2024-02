Bénin : L’ex-député David Gbahoungba s’est éteint

Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le bureau politique du Bloc Républicain (Br) en général et les membres de la coordination de ce parti au niveau de la 12e circonscription électorale en particulier. Pour cause, l’ancien député David Gbahoungba n’est plus. Il s’est éteint dans la matinée de ce jeudi 29 février 2024 des suites d’une courte maladie. La triste nouvelle a été confirmée par un membre de la famille de l’illustre disparu joint par le journal Les 4 Vérités.

Membre fondateur du Br et membre du BEN de cette formation politique, David Gbahoungba fut député sous plusieurs législatures dont la huitième. L’élu de la 12e CE regroupant les communes de Dogbo, Lalo et Toviklin a été président de la commission Commerce, Douane, Libre circulation de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédeao) au cours de la 8è législature. Son dynamisme, sa capacité de négociation et son management ont pesé dans son élection par les parlementaires de la CEDEAO à la tête de la plus grande commission de l’institution.

L’ex-parlementaire est le président directeur général de la société FUNAI. Il fut également président de l’alliance Unis pour Agir et coordonnateur départemental du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) du Couffo. Sa disparition est sans doute une grande perte pour sa famille politique et biologique et le Bénin tout entier.