Bénin: “L’initiative de la révision constitutionnelle doit retourner au placard”, selon  Noël Chadaré

Le Secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré pense qu’après la sortie médiatique effectuée par le président Patrice Talon, ceux qui ont entrepris l’initiative de réviser la Constitution devraient la remettre au placard. Joint au téléphone par La Nouvelle Tribune, le syndicaliste estime que le président Patrice Talon a éclairé sur les sujets qui défraient la chronique.

« Le jeu est totalement ouvert. En résumé, il n’est pas pour la révision de la Constitution. Il l’a dit clairement. Il ne veut pas soutenir quelqu’un officiellement. Le jeu reste totalement ouvert. Les écuries politiques doivent se mettre au travail pour mériter le suffrage des Béninois en arrivant à les convaincre », a analysé le syndicaliste suite à la sortie médiatique effectuée par le président Patrice Talon dans la matinée de ce jeudi 8 février.

« Moi je crois que le discours a apporté des clarifications sur ce qui retient l’attention de tous. Il s’agit de la révision de la Constitution et la succession du président. Il a eu le mérite de clarifier sa position et de dire clairement ce qu’il pense par rapport à ces sujets », a poursuivi le Secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré alors qu’il a été joint au téléphone par La Nouvelle Tribune.

Dans un langage plutôt ouvert, le patron de la Marina a abordé tous les sujets qui défraient l’actualité nationale et sous-régionale. On retiendra notamment que par rapport à la révision de la Constitution, le président béninois note qu’il n’est pas partant pour que la loi fondamentale soit retouchée. « On soupçonne ou on confond notre réalité au Bénin avec celle de la sous-région où les Présidents, en fin de mandat, tentent de briguer un troisième mandat sous divers prétextes. Cela a créé un traumatisme qui fait qu’on soupçonne tout le monde… J’ai espéré que cette question soit derrière nous. Nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question au Bénin…Il n’y a plus aucune raison de soupçonner quiconque… », a-t-il déclaré tout en martelant qu’il n’a pas l’intention de toucher à la loi fondamentale du Bénin.

Face aux hommes des médias, Patrice Talon a également donné son avis sur sa succession. A ce niveau, il a réaffirmé qu’il ne soutient pour le moment aucun candidat de son entourage pour la prochaine élection présidentielle. Il estime par ailleurs qu’il n’a besoin de personne pour assurer ses arrières.