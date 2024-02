Bénin : Pas de projet de retraite forcée du personnel parlementaire, rassure Vitali Boton

Le porte-parole du président de l’Assemblée nationale a apporté un démenti formel sur les informations distillées sur les réseaux sociaux faisant état d’un supposé projet de mise à la retraite d’office de 137 agents de cette institution. « Aucun projet de mise à la retraite forcée du personnel parlementaire, n’a jamais été envisagé ni par le président Louis Gbèhounou VLAVONOU, ni par le bureau de l’Assemblée nationale, encore moins par la conférence des présidents », fait savoir Vitali Boton dans un communiqué rendu public le jeudi 15 février 2024.

Selon le chef de la cellule de communication de l’Assemblée nationale, ces allégations sont totalement infondées. Dans ce communiqué, le président de l’Assemblée nationale qui est le chef de l’administration parlementaire a rassuré l’ensemble des membres du personnel que « la stabilité de leur situation professionnelle et leur contribution au fonctionnement quotidien du service public parlementaire ne souffrent d’aucune remise en cause au regard des dispositions des différents textes régissant les différentes catégories d’agents parlementaires et assimilés », explique Vitali Boton. Les fonctionnaires parlementaires ont été exhortés à se focaliser sur les tâches à eux assignées et de ne pas « se laisser influencer par des informations non vérifiées qui pourraient nuire à leur productivité ».

Publicité

Le chef de la cellule de communication fait part de l’engagement du président de l’Assemblée nationale à garantir le bien-être de son personnel et à continuer à œuvrer pour le renforcement de la démocratie, conformément aux textes de la République. Ce prétendu plan de départ forcé à la retraite au sein de l’institution parlementaire, faut-il le rappeler, intervient dans un contexte où plus de mille agents des Forces de défense et de sécurité (FDS) sont mis à la retraite d’office par le gouvernement du président Patrice Talon en janvier 2024.