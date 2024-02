Bénin : un vitrier risque 07 ans de prison pour escroquerie par Mobile money

Share on Telegram

Le jeudi 08 février 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le Ministère public a requis 07 ans de prison dont 05 ans fermes, 01 millions de francs CFA d’amende, et 1,2 million de francs CFA à titre de dommage à la victime, contre un vitrier accusé d’avoir vidé le compte Mobile Money d’une femme.

En effet, les faits remontent au 30 septembre 2022, où ce vitrier s’est fait passer pour un agent du réseau Mtn pour soutirer la somme de 1,2 million de francs CFA sur le compte MoMo d’une femme. Suite à la plainte de la victime, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt en avril 2023. L’individu épinglé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Selon sa version, la grosse somme d’argent qu’il a retirée provient d’une sœur à lui. Cette dernière lui aurait envoyé cet argent depuis la Côte d’Ivoire pour l’achat d’une parcelle au Bénin.

A l’audience du jeudi 08 février dernier, l’opérateur de Mobile Money chez qui il a retiré par deux fois, la somme de 400.000 francs CFA et qui serait de la même famille que lui, a déclaré que ce dernier n’a jamais voulu utiliser sa pièce d’identité pour les opérations de retrait. Le prévenu a demandé à l’opérateur de ne pas révéler son identité à Mtn, relativement à ces opérations.

Le Ministère public a demandé à la Cour de reconnaitre l’accusé des faits d’escroquerie via internet et de le condamner à une peine de 07 ans de prison dont 05 ans fermes, avec 01 millions de francs CFA comme amende, et 1,2 million de francs CFA à titre de dommage à la victime. Le dossier a été renvoyé au 07 mars 2024.