Bientôt 2000 soldats béninois en Haïti pour l’ordre et la sécurité

La situation sécuritaire est très instable en Haïti depuis quelques mois. C’est pourquoi, dans le cadre des opérations des nations unies en faveur de ce pays, le Bénin envisage d’envoyer bientôt 2000 soldats dans ce pays frère pour y maintenir l’ordre et la sécurité. 2000 soldats Béninois iront en renfort pour la sécurité en Haïti. C’est dans le cadre d’une mission multinationale de soutien à la sécurité haïtienne.

L’information a été portée par l’Ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greeneld le lundi 26 février 2024 lord de la 46e réunion des chefs d’État et de Gouvernement de la CARICOM. Cette annonce favorablement reçue par le Premier ministre Haïtien, Ariel Henry présent à ce rendez-vous. Les soldats béninois qui seront déployés, vont servir de renfort à la Police haïtienne pour lutter contre la criminalité. Cette mission qui a été approuvée par le Conseil de sécurité de l’ONU, permettra également de créer les meilleures conditions pour la bonne tenue des prochaines élections.

Haïti est un pays en proie à des attaques et violences souvent créés par des gangs et les bandits. La situation sécuritaire demeure extrêmement instable. La violence des gangs se concentre dans des zones spécifiques. Elle s’intensifie à Port-au-Prince et s’étend à la région de l’Artibonite. Les gangs attaquent de plus en plus souvent des quartiers résidentiels et enlèvent des groupes de personnes. Des gangs armés contrôlent la majeure partie de la capitale Port-au-Prince. La présence policière dans le pays est limitée et non garantie.

Les rassemblements de manifestants sont spontanés et imprévisibles. Ils donnent parfois lieu à des confrontations avec les forces de l’ordre et à des actes de violence. Des barrages routiers et des barricades enflammées sont parfois érigés de façon soudaine, perturbant ainsi certaines routes importantes dans diverses régions, notamment à Port-au-Prince et dans les environs de l’ambassade du Canada. L’accès à l’aéroport international Toussaint-Louverture pourrait en être affecté. Les télécommunications et l’accès à l’Internet pourraient également être perturbés.