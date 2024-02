Bilan de la 2ème session du parlement 2023 au Bénin: les performances et réalisations

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Lors d’un dîner de presse organisé ce vendredi 2 février 2024 à la Résidence Reynette de Porto-Novo, Vitali Boton, porte-parole du président de l’Assemblée nationale du Bénin, a présenté le bilan de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale pour l’année 2023. En compagnie du directeur du cabinet du président de l’Assemblée nationale, son adjoint, ainsi que certains collaborateurs directs du président Louis Gbèhounou Vlavonou, il a détaillé les performances et réalisations de cette session parlementaire.

Selon la déclaration liminaire du porte-parole du président Vlavonou, la neuvième législature a considérablement amélioré ses performances en matière de contrôle parlementaire de l’action du gouvernement. Durant cette session, dix-neuf questions ont été examinées, contre seulement cinq lors de la session précédente. Cette augmentation significative démontre l’engagement accru des députés à exercer leur fonction de contrôle.

Publicité

La production législative a également été au cœur des travaux de cette session. L’Assemblée nationale a étudié et approuvé onze dossiers, couvrant divers domaines tels que les lois de finances, les lois ordinaires, et les autorisations de ratification ou d’adhésion à des instruments internationaux. Parmi les lois adoptées, on compte notamment la loi de finances pour la gestion 2024, qui a nécessité plusieurs semaines de travaux en commission avant d’être votée.

En ce qui concerne le contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale a examiné dix-neuf questions orales avec débat, portant sur des sujets variés tels que la fermeture d’une sucrerie, la construction d’un palais impérial, ou encore la lutte contre la cybercriminalité. La diversité des questions témoigne de la volonté des députés de couvrir un large éventail de préoccupations nationales.

En dehors de l’hémicycle, diverses activités ont également été menées, telles que l’adoption du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, le discours du président de la République sur l’état de la Nation et les vœux de nouvel an des députés au président de l’Assemblée nationale.