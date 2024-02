Bill Gates reçoit un prix pour « ses contributions » à la santé mondiale

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, a marqué l’histoire de l’informatique en révolutionnant l’accès à la technologie à travers le monde. Après avoir quitté ses fonctions à la tête de Microsoft, il a orienté son parcours vers la philanthropie, canalisation de sa fortune et de son influence pour combattre des enjeux globaux tels que la pauvreté, les maladies et les inégalités en éducation. Avec la Fondation Bill et Melinda Gates, il s’investit dans des initiatives visant à financer des initiatives pour la santé mondiale, soutenir l’innovation dans l’éducation et développer des solutions durables face aux changements climatiques, incarnant ainsi une transition exemplaire de la réussite en informatique à un engagement philanthropique profond.

Très critiqué par une frange de la population dans le monde qui l’accuse de vouloir réduire la population mondiale, il vient cependant de recevoir un prix pour sa contribution à l’amélioration de la santé mondiale.

Dans une reconnaissance de son engagement philanthropique, Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, a été honoré du Prix humanitaire KISS 2023. Ce prix, décerné par le Professeur Achyuta Samanta, fondateur de KIIT, KISS & KIMS à Bhubaneswar, Odisha, en Inde, vient saluer les efforts inlassables de Gates dans l’amélioration de la santé mondiale, l’éducation et la lutte contre les changements climatiques.

L’événement, qui a eu lieu ce 28 février 2024, a été marqué par une participation virtuelle élargie, incluant le personnel, les étudiants de KIIT et de KISS, ainsi que des anciens élèves. Un moment phare de la cérémonie fut l’intervention de Gates sur l’égalité des sexes, déclenchée par une question d’un ancien étudiant de KISS, soulignant l’importance du dialogue inclusif dans les efforts humanitaires.

Bill Gates exprime sa gratitude

Dans son discours, Gates a exprimé sa gratitude pour cette distinction et a loué le travail transformateur du Dr Samanta et de KISS, mettant en avant l’importance de l’éducation de qualité pour les communautés autochtones et l’engagement civique. « C’est moi qui devrais vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli », a-t-il déclaré, soulignant l’impact profond de l’initiative de Samanta sur la société.

Le Prix humanitaire KISS, initié en 2008, est la plus haute distinction de KIIT et KISS, reconnue internationalement pour honorer ceux qui incarnent l’esprit du travail humanitaire. Le trophée en plaqué or, symbolisant un cœur d’or, est remis lors d’une cérémonie publique, reflétant l’engagement envers la pureté, la bonté, la prospérité et l’espoir.

La présence de personnalités telles que le ministre conseiller Graham Mayer de l’ambassade des États-Unis et d’autres dignitaires souligne l’importance de cet événement. Les lauréats précédents du prix, incluant des leaders mondiaux et des lauréats du prix Nobel, attestent de la portée et du respect internationaux du prix, positionnant Gates parmi une élite de personnalités ayant apporté une contribution significative à l’humanité.