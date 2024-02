Burkina: l’armée pulvérise une grande base terroriste

Share on Telegram

Dans la lutte incessante contre le terrorisme qui sévit au Burkina Faso, l’armée nationale a récemment marqué un coup majeur en détruisant une importante base terroriste à Tanwalbougou, dans la région du Gourma. Cette opération, menée avec succès au cours de la semaine écoulée, a été saluée comme une victoire significative dans la lutte contre l’insécurité grandissante qui menace la stabilité du pays.

Située au sud de Tanwalbougou, cette base terroriste représentait un véritable bastion pour les groupes armés, abritant une logistique importante et plusieurs camions, dont des citernes dissimulées sous le couvert des arbres. Ces véhicules, vraisemblablement volés il y a plusieurs années, étaient utilisés pour soutenir les opérations des terroristes dans la région, alimentant leurs activités destructrices.

Les forces de sécurité burkinabè ont découvert cette base grâce à des patrouilles aériennes régulières, mettant en lumière l’importance de la surveillance aérienne dans la lutte contre le terrorisme. Ces rondes ont permis de repérer le repaire des terroristes et ont fourni les informations nécessaires pour planifier et exécuter une opération de destruction efficace.

Pour neutraliser cette menace, des avions de chasse ont été déployés pour mener plusieurs frappes ciblées, aboutissant finalement à la destruction totale de la base terroriste. Cette action décisive témoigne de la détermination des autorités burkinabè à éradiquer le fléau du terrorisme et à protéger la population contre ses effets dévastateurs.

Suite à cette victoire, les Forces combattantes ont poursuivi leurs missions avec détermination. Des renseignements précis ont permis de détecter la présence de criminels dans la zone de Nadiagou, dans les régions de Pama et Kompienga. Les pilotes ont agi avec rapidité et précision, frappant les cibles identifiées et contribuant ainsi à renforcer la sécurité dans la région.