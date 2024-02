Ce pays africain met en service deux hélicoptères de combat turcs

Les hélicoptères de combat T129 ATAK, récemment mis en service par le Nigeria, marquent une avancée significative dans les efforts du pays pour renforcer sa sécurité nationale face à des défis croissants. Au cours d’une cérémonie impressionnante qui s’est déroulée sur la base de l’armée de l’air nigériane à Makurdi, le pays a célébré l’arrivée de ces deux nouveaux appareils, témoignant ainsi de son engagement à relever les défis sécuritaires auxquels il est confronté.

La décision d’acquérir ces hélicoptères de combat auprès de la Türkiye n’est pas le fruit du hasard. En effet, le Nigeria fait face depuis un certain temps à des attaques perpétrées par des bandes armées ainsi que par des organisations terroristes telles que Boko Haram et ISWAP. Ces groupes ont semé le chaos et la terreur dans différentes parties du pays, mettant en péril la sécurité et la stabilité régionales.

La présence de dignitaires de haut rang lors de la cérémonie, notamment le vice-président Kashim Shettima, le ministre de la Défense Badaru Abubakar et l’ambassadeur de Türkiye à Abuja Hidayet Bayraktar, souligne l’importance stratégique de cette acquisition pour le Nigeria. En effet, ces hélicoptères de combat modernes représenteront un atout majeur dans la lutte contre les menaces sécuritaires, grâce à leurs capacités avancées et à leur polyvalence opérationnelle.

Pour les autorités nigérianes, ces nouveaux hélicoptères de combat offriront une capacité supplémentaire pour mener des opérations de sécurité avec efficacité et précision. Ils permettront non seulement de contrer les attaques des groupes armés, mais aussi de protéger les populations civiles et de sécuriser les frontières du pays. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les capacités de défense du Nigeria et à assurer la sécurité de ses citoyens.

En outre, les hélicoptères T129 ATAK représentent un partenariat solide entre le Nigeria et la Türkiye, renforçant ainsi les liens bilatéraux entre les deux pays. Cette coopération en matière de défense illustre l’engagement mutuel à travailler ensemble pour relever les défis sécuritaires communs et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région de l’Afrique de l’Ouest.