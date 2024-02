Conférence de l’Omc : Voici les mots de la ministre Shadiya Assouman sur la Gdiz

La ministre de l’Industrie et du commerce du Bénin a pris part à l’ouverture de la treizième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (Cmc 13) ce lundi 26 février à Abou Dabi aux Émirats arabes unis. Ce fut l’occasion pour Shadiya Assouman d’exposer brièvement comment le gouvernement béninois arrive à transformer sur place le coton au sein de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé. La femme politique n’a pas manqué de lancer un appel allant dans le sens d’un soutien aux initiatives nationales d’industrialisation.

La ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce a exhorté « tous les membres de l’Omc à soutenir le projet de décision ministérielle sur le coton soumis par le C4 et à soutenir les initiatives nationales d’industrialisation à l’œuvre, comme la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé (Gdiz) ». « Cette initiative lancée par le gouvernement béninois pour promouvoir et accélérer la transformation locale du coton dans le cadre d’une chaîne de valeur complète et intégrée », a-t-elle ajouté dans sa déclaration lors de cette rencontre.

Depuis quelques années désormais, le coton béninois est transformé sur place grâce aux entreprises installées au sein de la zone industrielle. Actuellement, la fabrication de fils et de serviettes au sein de la Zone 100% coton est en phase de test de production. Le test a pour objectif principal d’assurer une qualité sans faille des produits. Ces serviettes et fils 100 % coton seront bientôt disponibles grâce à l’opérationnalisation Benin Textile S.A., la première unité textile intégrée de la Zone. Elle est équipée de milliers de machines de pointe.

Notons qu’à l’Omc, la ministre a également évoqué l’Initiative « Digital Trade in Africa (Dta) » dont le but est d’appuyer le développement du commerce électronique en Afrique, et la signature, avec la Fifa, du Mémorandum d’Accord visant à soutenir, entre autres, le développement des chaînes de valeur du coton dans les pays du Coton-4 à savoir le Bénin, le Burkina-Faso, le Tchad et le Mali. Rappelons que les pays du Coton-4 est ou encore C4 sont les premiers producteurs et exportateurs de coton du continent africain et comptent ensemble pour 3 pour cent de la production mondiale totale de cette culture et pour près de 8 pour cent des échanges mondiaux la concernant. Dans ces pays, la contribution de la production cotonnière au produit intérieur brut (PIB) total et la part des exportations de coton dans les recettes d’exportation agricoles totales comptent parmi les plus élevées au monde.