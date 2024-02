« Drapeau satanique »: un imam maghrébin bientôt expulsé de France après des prêches?

Un imam tunisien, Mahjoub Mahjoubi, suscite la controverse en France et risque l’expulsion pour des prêches qui dépassent le cadre religieux pour toucher à la politique et même appeler au terrorisme. En effet, le prêche, qui est normalement un rituel musulman, devient problématique lorsqu’il est utilisé à des fins politiques et extrémistes.

C’est cette transgression qui place l’imam dans une position délicate, exposant la possibilité de son expulsion du territoire français. Les médias français ont relayé des déclarations choc de Mahjoub Mahjoubi, qualifiant le drapeau français tricolore de « drapeau satanique » sans aucune valeur auprès d’Allah.

Ces propos provocateurs ont déclenché une réaction immédiate, notamment de la part du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de l’opposition de droite et d’extrême droite. La demande de retrait du titre de séjour de l’imam, formulée par Darmanin, souligne la volonté du gouvernement de ne pas tolérer les discours haineux ou les offenses envers la France.

Cette affaire souligne également le durcissement du discours du ministre de l’Intérieur, qui insiste sur le fait qu’aucune offense envers la France ne restera impunie. La décision de signaler les propos de l’imam au procureur de la République, accompagnée de la demande de retrait du titre de séjour en vue de son expulsion, s’inscrit dans la lignée des instructions du président de la République visant à intensifier la lutte contre l’islam radical et politique.

Il est important de noter que Mahjoub Mahjoubi n’en est pas à sa première controverse. Membre de l’Association des musulmans du Gard rhodanien (AMGR), il avait déjà fait l’objet d’un signalement pour des infractions financières liées à la gestion de la mosquée. Cette situation soulève des questions plus larges sur la régulation des lieux de culte et la nécessité de surveiller de près les discours tenus dans ces espaces pour éviter toute radicalisation.