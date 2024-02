Énergie, BTP…: ce pays africain bientôt un hub important

L’Afrique ne cesse d’attirer les investisseurs de qualité. Aux quatre coins de l’Afrique, nous assistons à un dynamisme économique qui crée de nombreuses opportunités. L’Afrique de l’Ouest est une région extrêmement prometteuse et un pays en particulier attire les regards. Il s’agit de la Côte d’Ivoire. La nation d’Éburnie a entamé un formidable processus économique. Actuellement, au sein de tous les secteurs économiques, la Côte d’Ivoire fait parler d’elle.

Neemba Group à travers sa filiale locale, Neemba Côte d’Ivoire, a enclenché une série de réformes afin de faire de la Côte d’Ivoire un grand hub logistique et énergétique dans toute la zone de l’Afrique de l’Ouest. Rappelons que Neemba Group est le représentant du mastodonte CATERPILLAR. Cette collaboration dure depuis près de 90 ans. Le 14 février dernier, Neemba Group a inauguré à Abidjan son stock régional de Matériel.

Désormais, la Côte d’Ivoire sera en mesure de fournir conséquemment l’ensemble des acteurs du secteur minier, de l’énergie et du BTP en Afrique de l’Ouest. « Nous sommes fiers de proposer une offre qui soutiendra la croissance économique et l’innovation dans la région. Ce stock régional sera un atout précieux pour nos clients, leur offrant un accès immédiat à une gamme complète d’équipements de qualité pour leurs projets » a laissé entendre Jean-Luc Konan, le PDG du Neemba Group.

Selon des sources bien introduites, le stock de Neemba Group à Abidjan aura une capacité annuelle de 500 machines et 1000 groupes électrogènes. On retrouvera ce qui se fait de mieux sur le marché avec des marques comme Cat, Sem, Manitou et Teksan. En Côte d’Ivoire, les entreprises intervenant dans le domaine de la construction, des mines, de l’Énergie et de l’Industrie pourront accéder à du matériel de haute qualité en un temps relativement court (7 jours). Pour ce qui concerne les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, il faudra attendre moins de 25 jours.

« Avec ce nouveau stock de matériel régional, Neemba Côte d’Ivoire aspire à faire d’Abidjan un point de convergence pour les entreprises et les professionnels du secteur minier et du BTP en Afrique de l’Ouest, en proposant une offre répondant aux besoins croissants dans toute la sous-région« dira le représentant de Neemba Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire a activé un processus sans pareil qui va sans aucun doute lui permettre de transformer de manière impressionnante son économie. Les premières autorités ne cessent d’apporter des innovations pour faire de l’économie ivoirienne une référence absolue. Avec les projets pétrogaziers et miniers, l’avenir économique de la Côte d’Ivoire s’annonce radieux.