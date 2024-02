Énergie en Afrique: la Russie prête à investir dans ce pays

Au cours des dernières années, la Russie a considérablement renforcé sa présence en Afrique, marquant son engagement dans une diversité de secteurs, notamment militaire et minier. Cette expansion s’est manifestée par des partenariats stratégiques avec plusieurs nations africaines, dont le Mali et la République Centrafricaine, où la Russie a non seulement offert son expertise militaire et sécuritaire, mais s’est également impliquée dans l’exploitation des ressources minières. Ces collaborations témoignent de la volonté russe d’élargir son influence et de sécuriser des intérêts économiques et stratégiques sur le continent africain, dans un contexte géopolitique de plus en plus compétitif.

Dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur énergétique, la Russie manifeste un intérêt croissant pour les opportunités d’investissement au Burkina Faso. Cette initiative est illustrée par la présence active de partenaires russes collaborant étroitement avec JOS ENERGY, une entreprise burkinabè spécialisée dans le secteur des hydrocarbures.

Publicité

JOS ENERGY, reconnue pour son expertise dans le domaine de l’énergie, notamment les hydrocarbures, bénéficie désormais du soutien de ses partenaires russes. Cette collaboration vise à surmonter les défis énergétiques auxquels est confronté le Burkina Faso, en assurant une fourniture stable et fiable en hydrocarbures, essentielle au développement économique du pays.

Le Directeur général de JOS ENERGY, Adama OUATTARA, souligne l’importance de cette coopération. Selon lui, l’accompagnement des partenaires russes est crucial pour relever les défis énergétiques et soutenir les efforts du gouvernement burkinabè dans ce secteur stratégique.

Par ailleurs, le ministre Yacouba Zabré GOUBA a récemment eu des entretiens fructueux avec le Directeur général de la société internationale de construction et d’investissement (SICI/SA), une entité russe engagée dans le développement des infrastructures au Burkina Faso. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux nations de collaborer dans les domaines cruciaux des mines et de l’énergie.

Publicité

L’engagement de SICI SA au Burkina Faso s’étend au-delà des investissements financiers, englobant également le transfert de technologies. Ce partenariat stratégique promet de jouer un rôle déterminant dans la modernisation et l’expansion des infrastructures énergétiques du pays, contribuant ainsi à son développement économique durable.

Cette dynamique de coopération entre le Burkina Faso et la Russie ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur énergétique africain. Elle met en lumière le potentiel significatif de partenariats internationaux dans la réalisation des objectifs de développement énergétique sur le continent.