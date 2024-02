Frontière Bénin – Niger : un homme abattu en voulant forcer le passage

Le 24 février 2024, un homme a perdu la vie entre le Bénin et le Niger, en voulant forcer le passage pour se rendre à Gaya, une ville nigérienne située à environ 150 km au sud de Dosso et 289 km au sud-est de Niamey, la capitale du pays. Il a été mortellement atteint par balle.

En effet, le disparu a voulu forcer le passage sur le pont, alors que la frontière reste fermée suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger, en raison du coup d’État fait contre le président Mohamed Bazoum. D’après les informations rapportées par Sota Fm, l’homme fonçait toujours en dépit des tirs de sommation. Ainsi, il a été abattu par les forces de défense et de sécurité nigériennes postées sur le pont. L’homme en question a chuté après avoir été atteint par balle. Il a ensuite été évacué vers Gaya au Niger par les sapeurs-pompiers. Cependant, il a succombé à ses blessures.

En plus des énormes répercussions de la relation tendue entre le Bénin et le Niger sur l’économie béninoise, notamment les revenus du Port Autonome de Cotonou, ce cas de décès attire l’attention sur l’importance de la conservation d’une bonne collaboration entre les pays africains et en particulier les pays voisins. Rappelons que le président de la République du Bénin a affirmé sa volonté de rétablir la bonne ambiance entre les deux pays. Le bon aboutissement de ses démarches sera favorable non seulement pour les Béninois, mais aussi pour les Nigériens ainsi que pour l’Afrique en général.