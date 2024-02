Jeff Bezos encaisse un montant astronomique après la vente de 50 millions d’actions Amazon

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment fait parler de lui en vendant un total de 50 millions d’actions de l’entreprise au cours des deux dernières semaines, réalisant ainsi une impressionnante recette de près de 8,5 milliards de dollars en espèces, selon des documents de sécurité. Cette vente massive comprend plus de 14 millions d’actions cédées mardi dernier, pour un montant avoisinant les 2,37 milliards de dollars, après avoir vendu 36 millions d’actions Amazon lors de trois transactions la semaine précédente.

Ce n’est pas la première fois que le magnat du commerce électronique, âgé de 60 ans, vend ses actions dans le géant de la vente en ligne, mais c’est la première depuis mai 2021, l’année où il a démissionné de son poste de PDG d’Amazon pour assumer exclusivement celui de président exécutif. Ces ventes massives ont été effectuées dans le cadre d’un plan de négociation préalablement établi que Bezos avait divulgué plus tôt ce mois-ci, prévoyant la possibilité de vendre jusqu’à 50 millions d’actions Amazon avant le 31 janvier 2025.

Publicité

Il est intéressant de se demander ce que Bezos prévoit de faire de cette somme colossale. Les observateurs se demandent si cette vente massive d’actions est liée à son récent déménagement de Seattle à Miami. En effet, Bezos, également fondateur de la société spatiale Blue Origin et propriétaire du Washington Post, a annoncé en novembre dernier qu’il quittait sa résidence de longue date à Seattle. Ce déménagement a suscité des interrogations quant à savoir si la deuxième personne la plus riche au monde cherchait à éviter des impôts plus élevés.

Bezos bénéficiera en effet d’une importante réduction d’impôt sur les plus-values grâce à ce déménagement, puisque l’État de Washington impose une taxe de 7 % sur les plus-values des actions ou obligations dépassant 250 000 dollars, tandis que la Floride n’impose pas une telle taxe. Si Bezos était resté à Seattle, il aurait dû verser 595 millions de dollars pour s’acquitter de cette taxe sur les plus-values, un montant supérieur aux 500 millions de dollars qu’il a dépensés pour acquérir son méga-yacht nommé Koru.

Outre les économies d’impôt sur les plus-values, Bezos devrait également réaliser des économies sur les impôts fonciers, maintenant qu’il réside sur l’exclusif Indian Creek Island, surnommé « Billionaire Bunker », à Miami. Les taxes foncières en Floride s’élèvent à 0,89 %, soit moins que le taux d’imposition foncière de l’État de Washington, qui est de 0,98 %. En octobre dernier, Bezos a acquis une propriété à Miami d’une valeur de 79 millions de dollars, et deux mois plus tard, il a acheté la maison voisine pour 68 millions de dollars.