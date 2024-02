La frontière Bénin Niger reste fermée malgré la levée des sanctions

Même si les chefs d’Etat de la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest réunis en sommet extraordinaire samedi à Abuja ont décidé de la levée de certaines sanctions contre le Niger, notamment la réouverture des frontières avec effet immédiat, il n’y aura pas pour le moment passage entre le Bénin et le Niger. Malgré la flexibilité des autorités béninoises, celles nigériennes restent fermes sur leur position, et les frontières côté Niger sont toujours hermétiquement fermées.

Des conteneurs et des blocs de Béton empêchent toujours tout passage entre le Bénin et le Niger. Malgré la levée des sanctions de la Cedeao et la flexibilité des autorités béninoises, le Niger ne démord pas. Le constat fait sur place aux environs de 12h heure locale, font état d’une situation pareille à celle qui prévaut depuis l’imposition des sanctions par la communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest suite au coup d’état qui a renversé le pouvoir de Bazoum et installé au pouvoir les militaires. Des informations concordantes rapportent même que des coups de feu ont été entendus à la frontière côté Niger et qu’un homme a été abattu tentant de forcer les barges pour passer la frontière.

On se rappelle que dans son discours sur l’état de la nation, Patrice Talon avait déjà fait preuve de souplesse et décidé d’alléger les sanctions pour améliorer les relations entre son pays et le Niger. Il avait même autorisé le passage de marchandises entre le port de Cotonou et Niamey après une mise sous scellée pendant des mois. Mais du côté du Niger, le ton est resté très dur.

Le président de transition avait demandé aux opérateurs économiques nigériens de se méfier du port de Cotonou. Quelques semaines après, le pays s’est retiré de la Cedeao pour former l’AES avec le Burkina et le Mali. Du coup, il est difficile de dire quel sera l’effet des nouvelles décisions sur le Niger. Ce qui est sûr, l’effet immédiat souhaité par la sous-région n’a pas été observé entre le Bénin et le Niger.