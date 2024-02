Le Bénin mobilise 750 millions $ sur une maturité de 14 Ans

Le Bénin fait bonne impression sur la scène internationale en mobilisant des ressources financières. Sa première obligation internationale libellée en dollars US s’est déroulée avec un succès éclatant le 6 février 2024. Selon un communiqué rendu public par le gouvernement, le rendement de l’émission, conclue le 6 février 2024, positionne le Bénin comme le troisième meilleur crédit d’Afrique en dollar US, derrière le Maroc et l’Afrique du Sud.

Il s’agit en effet, selon le communiqué, de la première émission de l’histoire du Bénin sur le segment en dollar du marché obligataire international, pour un montant de 750 millions de dollars, avec une échéance finale en 2038. Cette opération, précise le même communiqué, marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du Bénin, contribuant à l’élargissement de la base des investisseurs du pays.

Publicité

Les fonds mobilisés serviront au financement de projets à fort impact de développement du Programme d’Actions du Gouvernement, entré dans sa deuxième phase depuis 2021, informe le communiqué de presse. Cette opération inédite pour le Bénin fait suite à trois jours de marketing à Londres et à New York entre le 1er et le 5 février, pendant lesquels une délégation de la République du Bénin a pu rencontrer plus de 150 investisseurs internationaux.

Le fort intérêt suscité par cette opération inaugurale en dollar s’est traduit par une demande considérable, avec la participation de plus de 200 investisseurs internationaux. « Grâce à cette opportunité en dollar, plusieurs dizaines d’investisseurs américains participent à une émission internationale béninoise pour la première fois. Le livre d’ordres a atteint un pic de 5 milliards de dollars dans la journée, soit une souscription 10 fois supérieure au montant initialement annoncé4 au marché », rapportent les informations disponibles dans le communiqué de presse.

Pour le gouvernement de la République du Bénin, il s’agit du plus fort taux de souscription jamais atteint par le Bénin sur les marchés internationaux de capitaux. L’intérêt manifesté par les investisseurs a permis de comprimer le rendement à l’émission de 50 points de base au cours de la journée d’émission. Les autorités se félicitent de la grande qualité du livre d’ordres, où les plus grands gestionnaires d’actifs du monde sont représentés.

Publicité

Les fonds mobilisés permettent au Bénin de couvrir une grande partie du besoin de financement pour l’année 2024, tout en préservant la qualité du portefeuille de dette publique du pays. Le nouvel instrument, d’une maturité longue de 14 ans, affiche un coupon en dollars de 7,96 %, correspondant à un coupon équivalent en euro de 6,50 % à la date de l’émission. Avec cette opération, le gouvernement de Patrice Talon vient ainsi de remettre le Bénin sur orbite en matière de finance.