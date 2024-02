Le Mali récupère sa souveraineté numérique face à une société française

Au cœur des enjeux contemporains, la question de la souveraineté numérique se profile comme un impératif pour de nombreux pays, et le Mali en offre un exemple saisissant. Récemment, le pays a fait montre d’une remarquable détermination en récupérant avec succès son système informatique souverain de gestion des données, baptisé NINA. Cette prouesse, rendue possible grâce à l’engagement des ingénieurs maliens volontaires.

Lorsque les données biométriques des Maliens ont été « prises en otage » par une société étrangère, c’est le génie et la résilience des informaticiens maliens qui ont permis de faire face à cette situation critique. Leur action, empreinte de courage et de dévouement, a abouti après trois semaines de lutte acharnée, à la récupération réussie des données.

La création de la plate-forme innovante « MALI KURA BIOMÉTRIE » vient consacrer l’expertise et la persévérance des ingénieurs maliens. Cette initiative, pionnière dans la sous-région francophone, atteste du potentiel technologique et de l’ambition du Mali à affirmer sa souveraineté dans le domaine numérique. En effet, cette plate-forme, présentée récemment au plus haut niveau de l’État, ouvre de nouvelles perspectives pour une administration plus efficace et sécurisée.

À l’origine de cette réussite, l’engagement sans faille des acteurs maliens, animés par un profond sentiment patriotique. Face à l’humiliation que représentait la prise en otage des données, ces experts ont fait preuve d’un altruisme remarquable en offrant leurs services bénévolement. Cette démarche, motivée par l’amour du pays, a permis de surmonter les difficultés sans engendrer de charges budgétaires supplémentaires.

L'État malien annonce avoir récupéré les données biométriques des Maliens qui étaient "prises en otage par la société IDEMIA". Cette opération a été réalisée grâce à l'intervention des jeunes informaticiens du "Mali Kura Biométrie".



Rappelons que l'absence de ce fichier… pic.twitter.com/Qy9fXFZDsC — KONATE Malick (@konate90) February 13, 2024

La mise en place de MALI KURA BIOMÉTRIE marque ainsi une avancée significative vers une souveraineté numérique assumée. Conçue dans le respect des principes et des intérêts nationaux, cette solution offre une alternative pérenne et économique aux dépendances extérieures. Elle incarne également la volonté du Mali de s’affranchir des pressions et des contraintes imposées par des prestataires étrangers, en garantissant la maîtrise totale de ses données et de son infrastructure numérique.