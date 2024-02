L’Iran annonce un nouvel exploit militaire

Dans une période marquée par de nombreuses instabilités et autres tensions militaires, l’Iran a effectué une annonce qui ne devrait pas passer inaperçue. En effet, Téhéran a confirmé avoir franchi une toute nouvelle étape dans le développement de son programme militaire, en réussissant le lancement d’un missile balistique longue-portée, directement depuis l’un de ses navires de guerre.

Une information directement confirmée par la télévision d’État iranienne. En direct, les journalistes ont diffusé des images de ces tirs de missiles, qui ont eu lieu dans l’océan Indien, dans le golfe d’Oman. Quelques heures plus tard, c’est Hossein Salami, le commandant du Corps des Gardiens de la Révolution, qui a rebondi sur l’information, ajoutant que ces tirs avaient été un véritable succès.

L’Iran annonce une avancée dans son programme militaire

Il a profité de l’occasion pour expliquer que cette avancée permettait désormais à l’Iran d’être en mesure de naviguer n’importe où. En effet, ces tirs de missiles à longue portée (environ 1.700 kilomètres de portée au total) depuis les navires permettent désormais à Téhéran de pouvoir assurer la défense de ses intérêts, que ce soit à proximité de ses côtés ou ailleurs dans le monde.

Une annonce qui a entraîné d’importantes craintes, notamment du côté d’Israël. En effet, Téhéran ne reconnaît pas Israël en tant que pays et s’impose comme l’un des principaux soutiens au Hamas palestinien. En outre, l’Iran soutient fermement les rebelles Houthis qui luttent au Yémen et en mer Rouge contre les États-Unis et l’Arabie saoudite spécifiquement. Un soutien à la fois financier et militaire.

Tensions en Israël et avec les USA

Preuve que Téhéran est très engagé, un exercice militaire simulant une offensive réalisée à l’aide de missiles sol-sol sur la base de Palmachim, en Israël, a été effectué ces derniers jours. Cette base aérienne accueille des avions F-35. Une annonce qui n’est pas vraiment anodine, à l’heure où le gouvernement dirigé par Netanyahou a annoncé qu’il comptait bien marcher sur la ville de Rafah, au sud de Gaza, où sont réfugiés des millions d’individus.