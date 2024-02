Modification et complément du Code électoral au Bénin : Le député Aké Natondé s’explique

Le député Aké Natondé est revenu sur l’actualité relative à la révision de la loi fondamentale du Bénin ainsi que la proposition de loi portant modification et complément de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. À la faveur de son passage sur l’émission Th Matin de Télévision Hémicycle, le président du groupe parlementaire Union Progressiste, le Renouveau, a voulu rassurer les uns et les autres sur le bien-fondé de l’initiative.

« Légalité, légitimité et égalité… »

Le député Aké Natondé explique que la proposition de loi portant modification et complément de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin vise à régler de façon définitive le problème soulevé par la Cour Constitutionnelle. « Notre thérapie est d’assurer la légalité, la légitimité et l’égalité en proposant que ce soient les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats… », a déclaré le député de la formation politique Union Progressiste, le Renouveau pour justifier son projet. Ce fut également le moment pour lui de rassurer les uns et les autres sur les bonnes intentions qui sous-tendent les différentes propositions qui ont été récemment faites par les élus de la mouvance.

Réduire de 15 jours…

« Ce que nous disons contribue à combattre la corruptibilité de notre système électoral. Un élu qui n’a pas été bien positionné ou qui, pour une raison ou une autre, n’a pas été élu, peut ne pas suivre sa vraie conscience et se laisser corrompre parce qu’il n’a plus simplement rien à perdre », a poursuivi l’homme politique béninois. On retiendra principalement de cette initiative que la Constitution n’a pas besoin d’être touchée pour régler la situation relative au parrainage. Il faudra juste réduire de 15 jours le délai de dépôt des candidatures qui n’est pas dans la Constitution, mais plutôt dans le Code électoral. Selon lui, ce délai de dépôt de candidature peut être modifié sans être soupçonné de vouloir d’un troisième mandat.

Opposé à un 3ème mandat

Il a notamment saisi cette occasion pour faire remarquer que ni lui, ni le président de la République ne sont pas partants pour un troisième mandat. « Même moi qui suis ici, je n’accepterai pas un troisième mandat. Je peux vous assurer que c’est un faux débat. Le président Patrice Talon n’est pas dans cette logique. Il est même d’accord pour que son mandat actuel soit écourté de plus de deux mois », a martelé le député Aké Natondé, auteur de la proposition de loi portant modification et complément de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.