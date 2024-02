Or en Afrique : l’ambitieux plan de ce pays pour constituer des réserves

Tous les États du monde mobilisent actuellement d’importants moyens afin de se constituer des stocks conséquents d’or. Avec le déclenchement de nombreuses crises qui émaillent le monde, notamment celle du conflit russo-ukrainien, la valeur du métal jaune a atteint des sommets. Le Cameroun vient de lancer une audacieuse opération dans le but de renforcer ses réserves d’or. C’est la Société nationale des mines (Sonamines) qui est chargée de piloter le processus.

Monsieur Serge Hervé Boyogueno, le directeur général de la Sonamines a notifié que pour cette année 2024, la société qu’il dirige compte acheter 6 tonnes d’or chez les producteurs en activité dans les champs miniers du pays. « À date, nous avons bouclé avec la stratégie de déploiement et d’achat d’or sur le terrain. Nous avons engagé des discussions avec tous les opérateurs du segment semi-mécanisé, qui nous ont déjà donné leur accord de principe pour vendre le reste de la production. Actuellement, nous sommes en train de boucler les financements avec les équipes du ministère des Finances. » a livré Serge Hervé Boyogueno.

L’État camerounais a mis en place un ensemble de mécanismes juridiques pour réserver l’exclusivité de l’achat et de la commercialisation de l’or à la Sonamines. Ce processus a un coût et l’entreprise d’État a les moyens de sa politique. En outre, la Sonamines va débourser la somme astronomique de 200 milliards FCFA. Avec cette opération menée par la Société nationale des mines, le Cameroun sera en mesure de se constituer des stocks importants d’or qui prendront ensuite la direction de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac). D’après les experts économiques, la constitution des réserves d’or offre de nombreux avantages.

Dans la zone de l’Afrique centrale, le Cameroun fait figure de référence en termes de production aurifère. Cela fait plusieurs années maintenant que le pays a mis en place une politique novatrice autour de ses ressources en or. Le potentiel économique de la nation d’Afrique centrale n’est plus à démontrer. Pour asseoir son économie sur des fondements solides, le Cameroun souhaite miser très fort sur son or.

Pourquoi cet attrait pour le métal jaune. En cas de fortes tensions économiques, l’or joue un rôle de protecteur. Plus un État possède de l’or, plus les investisseurs et notamment les banques centrales ont confiance en l’économie de ce pays. Dès lors, ces investisseurs octroient plus facilement des prêts. Ayant compris cela, le Cameroun ne ménage aucun effort pour accroître ses stocks en or et renforcer la confiance auprès des investisseurs.