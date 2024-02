Pétrole en Afrique : TotalEnergies fait une découverte majeure dans ce pays

Le continent africain est actuellement fortement convoité pour ses ressources naturelles inestimables. Le monde est lancé dans le processus de transition énergétique, mais dans le même temps, les hydrocarbures continuent d’avoir la cote. De nombreux États ont l’intention de se reposer sur les énergies fossiles pour impulser leur développement. Il se trouve que l’Afrique possède d’importants gisements d’hydrocarbures qui n’attendent qu’à être exploités.

Des pays comme le Nigeria, le Tchad, le Soudan et certains pays d’Afrique du Nord sont les grands producteurs traditionnels d’hydrocarbures sur le continent. Cependant, depuis quelques années maintenant, il y a eu des découvertes majeures dans des pays qui n’étaient pas dans le cercle des producteurs africains d’hydrocarbures. La Namibie fait partie de ces pays avec un très fort potentiel pétrogazier.

Publicité

Les plus grandes firmes de la planète se bousculent aux portes de la Namibie dans le but de se positionner sur les filons pétroliers et gaziers. L’entreprise française TotalEnergies est en première ligne pour exploiter les ressources en hydrocarbures du pays d’Afrique du Sud-Ouest. Ce jeudi 8 février, TotalEnergies a annoncé la découverte d’un important gisement d’hydrocarbures aux larges de la Namibie. La zone de découverte en question est celle du bloc en mer 2913B.

Le périmètre d’exploration est extrêmement riche et TotalEnergies compte mobiliser des moyens colossaux pour exploiter le plein potentiel du bloc en mer 2913B. Dans son processus d’exploration pétrogazière en Namibie, TotalEnergies s’est associé à de grands groupes du secteur comme Africa Oil et Impact Oil and Gas. Africa Oil est une firme canadienne qui possède des intérêts dans Impact Oil and Gas. Ces trois multinationales ont mis en commun leur expertise pour créer une force de frappe qui sera en mesure de faire des merveilles avec les gisements de pétrole et de gaz en Namibie. La nation africaine possède un grand potentiel économique.

Les ressources pétrolières et gazières ont créé des perspectives alléchantes pour l’économie namibienne. À l’image du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, la Namibie s’apprête à faire son entrée dans le cercle des nations africaines productrices d’hydrocarbures. Le pays est considéré comme un modèle économique en Afrique. Le pays a réussi à créer une véritable industrie génératrice d’opportunités autour du tourisme.

Publicité

L’avènement de la pandémie du coronavirus avait remis en cause les efforts déployés par les premières autorités namibiennes. Cependant, des réformes audacieuses ont été enclenchées par l’État central et cela a permis d’amortir dans une certaine mesure les répercussions provoquées par la pandémie de la covid-19. Avec les découvertes de sources d’hydrocarbures, l’économie namibienne se prépare à basculer dans une autre dimension.