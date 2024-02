Le film « Dahomey » réalisé par la Franco-sénégalaise Mati Diop a reçu le sacré Ours d’Or du Meilleur film de la 74ᵉ édition du Berlin International Film Festival. Ce film-documentaire traite de la restitution au Bénin des 26 trésors royaux pillés pendant la colonisation. L’Ours d’Or est la plus grande distinction de la Berlinale, le festival international du cinéma de Berlin en Allemagne.

‹‹ Nous sommes heureux et fiers d’avoir été à l’initiative de cette œuvre qui est d’une part, une commande du gouvernement béninois et d’autre part, un symbole de l’engagement de l’État à faire des arts et de la culture, l’un des axes majeurs du rayonnement du Bénin à l’international ››, a notifié le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola sur la page Facebook dudit ministère. En effet, Mati Diop la réalisatrice franco-sénégalaise, a travaillé avec les autorités béninoises qui ont mis à sa disposition toutes les facilités et les commodités pour le développement de ce projet.

Il s’agit entre autres de l’accès aux trésors royaux du Danxomè, l’interview des personnalités culturelles du pays, des facilités administratives et d’appui financier à la production. L’équipe de tournage a pu suivre le déplacement des œuvres, du Quais-Branly jusqu’à leurs expositions au Palais de la Présidence de la République du Bénin en 2022.

L’immersion de la réalisatrice dans la culture et les traditions du pays, substrat essentiel d’un patrimoine riche et diversifié, lui a permis de comprendre la portée de l’acte du gouvernement et ce qu’il représente pour les populations, notamment les jeunes. Le film, dans une trame dramatique, donne la parole à l’une des œuvres, la statue anthropomorphe du roi Ghezo qui raconte de l’intérieur, son parcours historique et son retour sur sa terre d’origine.

Grâce à ce film, le Bénin poursuit sa politique de promotion et de valorisation des œuvres d’art de ses traditions créatives. Cette réalisation témoigne aussi au monde, l’engagement du pays à continuer le plaidoyer pour la restitution des œuvres les plus emblématiques de son patrimoine. ‹‹ Nous adressons nos vives félicitations à Mati Diop pour son extraordinaire talent et pour ce prix prestigieux. Après « Woman King », « Dahomey » est, en l’espace de trois ans, le deuxième grand long métrage international qui met à l’honneur le Bénin à travers son histoire et son patrimoine ››, a conclu le ministre.