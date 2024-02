Répressions des infractions routières au Bénin : La Police Républicaine clarifie et rassure

Le Commissaire Major de Police Éric Orou Yérima, Porte-parole de la Police Républicaine a profité des canaux digitaux du gouvernement pour apporter quelques éclairages sur la répression annonces par rapport aux infractions du Code de la route au Bénin. Ce haut gradé de la police a voulu rassurer les uns et les autres sur les différentes mesures qui ont été prises pour éviter les actes de rançonnements dans le cadre de cette opération. Il a également mis un accent particulier sur l’objectif que vise l’opération.

Selon lui, il n’était pas question, contrairement aux informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, de renflouer les caisses de l’État par le biais de cette opération. Il insiste notamment sur le fait que l’objectif principal de l’opération soit de renforcer la sécurité publique. « Les infractions du Code de la Route telles que les excès de vitesse, la conduite en état d’ébriété, le non-respect des feux tricolores constituent non seulement pour les auteurs un danger véritable, mais représentent aussi un danger pour les honnêtes citoyens qui sont sur nos routes », a-t-il expliqué en insistant sur le besoin de réduire les accidents de circulation.

À en croire le Commissaire Major de Police Éric Orou Yérima, Porte-parole de la Police Républicaine, l’opération se déroulera sur toute l’étendue du territoire nationale et concerne uniquement les infractions liées au non-respect du Code de la Route. Lesdites infractions ont été regroupées en trois grandes catégories. Il s’agit selon lui premièrement des infractions liées aux véhicules, celles liées aux conducteurs et enfin celles qui sont liées au non-respect des signalisations horizontales et verticales. Chaque infraction est affectée par une amende forfaitaire.

Plusieurs mesures ont été prises pour éviter les excès de zèle, les abus ainsi que les actes de rançonnement. « Les réalités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Un point d’honneur a été mis sur les principes généraux d’exécution du service ainsi que le respect scrupuleux des règles d’éthique et de déontologie », a-t-il rassuré. Il a annoncé que tous les numéros officiels de la Police sont ouverts pour toutes dénonciations. Il rappelle numéro « 166 » fonctionnel 24h/24 et 7/7. « Tous ceux qui seront épinglés pour toute sorte de déviance se verront infliger des sanctions mémorables », a ajouté le commissaire. Il informe également que la Police Républicaine s’est dotée de caméras piétons. Notons que, selon l’annonce qui a été faite, la répression sera effective en mars.