Révision de la Constitution : Quels députés de la majorité oseront braver la volonté de Talon ?

La session qui s’ouvre ce jour au parlement a programmé l’étude de la proposition de loi modificative de la constitution. Malgré la position de chef de l’Etat, qui dit ne pas vouloir qu’on touche à une virgule de la loi fondamentale, la proposition de Assan Séibou n’a pas été retirée. Elle a été d’ailleurs soutenue par d’autres députés et se retrouve à l’ordre du jour de la session actuelle. Du coup on se demande si les députés de la majorité sont en train de braver la volonté de Patrice Talon.

Les députés de la majorité présidentielle oseront-ils aller contre les volontés de leur chef ? C’est la question que tous les béninois se posent actuellement au sujet de la proposition de loi modificative de la constitution du Bénin. En tout cas Patrice Talon a exprimé clairement sa position. « Je ne veux pas qu’on touche à une virgule de la constitution« , déclarait le chef de l’Etat béninois dans un entretien avec la presse. Malgré cette position, vertement affichée, les députés de la majorité présidentielle tiennent mordicus à la révision et maintiennent leur proposition de loi qui est d’ailleurs inscrite à l’ordre du jour de la plénière qui s’ouvre ce mercredi au palais des gouverneurs.

Publicité

Assan Séibou qui a déclaré avoir trouvé dans les propos de Patrice Talon les arguments pour défendre sa proposition de loi a reçu d’autres soutiens. Il s’agit des députés de son groupe parlementaire mais aussi ceux du groupe parlementaire union progressiste. Seuls les députés du parti Les Démocrates restent campés sur leur position anti révisionniste pour le moment, même s’il faut dire qu’avec l’Up-R, une autre proposition a été introduite pour la correction du code électoral par le président du groupe parlementaire Aké Natondé.

L’étude de cette proposition de loi ne constitue-t-elle pas un affront au président de la majorité présidentielle ? Comment comprendre ce cafouillage qui règne au sein du groupe des fidèles à Talon ? Quid de l’ordre et de la discipline qui caractérise la majorité dont les actions et les options ne concordent plus tout à fait avec celles du président qu’ils soutiennent.

Pour une discipline et une cohérence au sein de la majorité, la proposition de loi modificative de la constitution devrait être retirée du parlement après l’intervention publique du chef de l’Etat. Peut être que c’est au cours du vote que le Br et l’Up-R vont marquer leur accord et leur harmonie avec le chef dont ils soutiennent les actions. Les jours à venir édifieront le peuple.