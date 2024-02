Russie: la France craint des attaques contre son armée

La France craint les attaques russes à l’encontre de son armée. C’est au micro de la radio RTL que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a évoqué les velléités russes de s’en prendre aux intérêts français. Une tactique “vieille comme la guerre froide”, selon ses dires, qu’il point du doigt.

En effet, ce dernier a fustigé les tentatives d’intimidations de la Russie, affirmant que ce qui était mis en place par Moscou visait à faire trembler l’armée française. Il a notamment pointé du doigt les tentatives de prises de contrôle de la part de la Russie, de patrouilles aériennes et maritimes françaises. Il y a quelques semaines, des menaces de destruction d’avions français, au-dessus de la mer Noire, ont été effectuées.

La France pointe du doigt la Russie

Une situation inqualifiable pour ce dernier, qui rappelle que les avions militaires français se trouvaient en zone internationale, totalement libre, et que ces derniers avaient donc la possibilité d’y voler. Il a aussi pointé du doigt l’incursion d’un navire militaire russe en baie de Seine, du moins à proximité, dans les eaux internationales, mais face aux côtes françaises. Une tentative d’intimidation qui n’a pas fonctionné, assure-t-il.

Enfin, Sébastien Lecornu a aussi fustigé les attaques cyber, dont sont victimes les entreprises françaises, notamment les entreprises d’armement. Des incartades digitales qui réduisent les capacités de production des entreprises et groupes français, à l’heure où l’Ukraine ne cesse d’appeler les pays membres de l’Union européenne à plus d’armes et de financement.

D’autres risques, comme la désinformation

Une position agressive adoptée par la Russie à l’encontre de la France, que Paris n’a donc pas manqué de pointer du doigt, rappelant que d’autres stratégies pourraient être appliquées dans les mois à venir, à commencer par la désinformation. Alors que se profilent des élections européennes, la Russie pourrait venir jouer les troubles fêtes. Face aux risques, Paris a d’ailleurs demandé à ce que des mesures de sécurité soient rapidement mises en place.