Soldats en Ukraine: l’idée de Macron rejetée par l’OTAN et plusieurs pays

Lundi soir, le président français Emmanuel Macron laissait entendre qu’à l’avenir, la France comme l’OTAN pourraient prendre la décision d’envoyer des troupes, directement sur le sol ukrainien. Une sortie qui a suscité l’indignation au sein même des frontières françaises, mais aussi et surtout à l’international ou le chef de l’État a été vivement contredit.

En effet, un haut responsable de l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique Nord) a tenu à répondre à la sortie du président français, en expliquant que les pays membres de l’alliance n’avaient absolument aucun projet en ce qui concerne l’envoi éventuel de troupes armées en Ukraine. Pour autant, l’OTAN continuera d’apporter une assistance financière, matérielle et logistique à Kiev.

L’OTAN dit non, les pays européens également

Du côté européen, c’est le même son de cloche. En effet, en Allemagne, le président Scholz a affirmé que l’OTAN et l’Allemagne n’enverraient aucune troupe au sol sur le sol ukrainien afin de s’engager dans ce conflit. D’ailleurs, ce dernier a affirmé que tous les pays membres de l’OTAN étaient engagés sur ce point et qu’il fallait toujours s’assurer qu’aucun militaire ne sera déployé sur place, autre que les militaires ukrainiens.

En Espagne, le gouvernement au pouvoir a, lui aussi, tenu à prendre ses distances avec le président français, en expliquant que l’essentiel pour l’OTAN et l’Union européenne était d’accompagner l’Ukraine en lui fournissant toutes les armes dont elle a besoin pour continuer à travailler et à mener ses opérations de la meilleure des manières possibles, pour repousser la Russie et ses offensives.

Londres, Berlin et Madrid se refusent à envoyer des troupes

Enfin, au Royaume-Uni, l’un des porte-parole du gouvernement a également tenu à expliquer que Londres n’avait pas pour projet d’envoyer qui que ce soit en Ukraine. Il a toutefois été rappelé que certains représentants de l’armée britannique se trouvent sur place, mais dans le seul but de fournir une assistance en termes de formation médicale à l’armée ukrainienne.