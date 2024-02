Trafic d’organes : une tête fraîchement coupée retrouvée au Bénin

Dans le département de l’Atlantique au Bénin, deux présumés trafiquants d’organes humains se sont retrouvés dans les mailles des forces de l’ordre, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février 2024. Ils ont été surpris en possession d’un cœur humain baignant dans du sang, une tête humaine, deux poignets et un appareil génital masculin.

Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février 2024, le commissariat de l’arrondissement de Glo-Djigbé a procédé à l’interpellation de deux individus pour trafic d’organes humains. En effet, le conducteur du véhicule en cause, circulait au petit matin du lundi 19 février 2024 lorsque chemin faisant, il a été interpellé par l’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Glo-Djigbé en vue de subir une fouille de sécurité.

Au moment d’immobiliser ledit véhicule, l’un des occupants a pris la poudre d’escampette. Immédiatement, les forces de l’ordre ont maitrisés les deux autres. La fouille des bagages qui s’y trouvaient a permis de découvrir dans un premier temps une glacière contenant visiblement un cœur humain baignant dans le sang.

‹‹ Un indice ayant permis aux forces de l’ordre d’approfondir la fouille jusqu’à retrouver dans un second temps, un sachet contenant une tête humaine, deux poignets et un appareil génital masculin, fraîchement coupés ››, a notifié la Direction générale de la police républicaine. Ainsi, une enquête a été aussitôt ouverte et les investigations se poursuivent.