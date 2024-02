Ukraine: Erdogan prend le risque d’énerver Poutine

Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les relations complexes entre la Turquie, l’Ukraine et la Russie, un projet d’envergure voit le jour : la construction d’une méga-usine de drones en Ukraine par le constructeur turc Bayraktar. Cette initiative, dirigée par le PDG du groupe Baykar, Haluk Bayraktar, proche du président Erdogan, souligne les ambitions croissantes de la Turquie dans le domaine de la technologie militaire, tout en alimentant les craintes d’escalade des tensions avec la Russie.

Le lancement de ce projet s’inscrit dans un contexte de coopération technologique et militaire entre Kiev et Ankara, renforçant ainsi les liens entre les deux pays. Toutefois, cette collaboration suscite également des inquiétudes quant aux réactions de Moscou, qui pourrait voir d’un mauvais œil cette proximité croissante entre la Turquie et l’Ukraine.

La méga-usine en construction, dont l’achèvement est prévu dans un an, représente un investissement majeur pour Baykar. Elle devrait employer jusqu’à 500 personnes et assurer la production de 120 drones par an. Cette initiative permettra à la firme turque de bénéficier des compétences et du savoir-faire de l’industrie de défense ukrainienne, notamment en ce qui concerne la construction des moteurs des drones.

Le drone Bayraktar, produit phare de Baykar, est devenu célèbre à l’échelle mondiale après avoir été utilisé par l’armée ukrainienne lors du conflit avec la Russie. Son efficacité sur le terrain a suscité un intérêt croissant, menant à la signature de contrats d’exportation avec une trentaine de pays, dont l’Ukraine, l’Éthiopie, la Libye et l’Azerbaïdjan.

Haluk Bayraktar a souligné lors du Salon mondial de la défense à Riyad que l’usine en Ukraine était en cours de construction et qu’elle devrait être opérationnelle dans les 12 prochains mois. Il a également évoqué la création de 500 emplois et une capacité de production de 120 unités par an. Malgré les défis sécuritaires liés au conflit en cours, il a affirmé que rien ne pourrait entraver les plans de l’entreprise.

Outre l’Ukraine, Baykar envisage également de démarrer la production en Arabie saoudite dans les deux prochaines années. Cette expansion témoigne de l’ambition de la société turque de renforcer sa présence sur le marché mondial de la défense. En juillet dernier, Baykar a d’ailleurs conclu un contrat historique avec l’Arabie saoudite pour la vente de drones Akinci, confirmant ainsi son statut de leader dans le domaine.