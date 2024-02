Une voiture extraordinaire présentée au salon de l’automobile

Le futur, dès aujourd’hui ? Dans le secteur de l’automobile, il semblerait que les choses avancent vite, très vite, au point même que les fantasmes imaginés il y a 10, 15, voire 20 ans soient sur le point de devenir des projets très concrets. À Barcelone, une entreprise californienne vient ainsi de dévoiler une voiture volante. L’une des toutes premières du genre.

Ce condensé de technologie est le fruit de la réflexion et de la mise en place des ingénieurs d’Alef Aeronautics, une société californienne basée à San Mateo, et qui a ouvert ses portes en 2015. Un véhicule volant (du moins, un prototype), qui a attiré les regards d’absolument tous les visiteurs et de tous les professionnels présents lors de sa présentation au grand public.

Un véhicule volant d’une autonomie de 320 kilomètres d’autonomie

Un prototype que tout le monde a qualité d’incroyable, qui dispose d’une autonomie de vol de 320 kilomètres au total (pour deux passagers). D’après les dires du groupe, un second véhicule aurait aussi été développé et le groupe américain envisage de lancer la production de ses premiers modèles à commercialiser (avec batteries électriques), d’ici à la fin de l’année 2025, pour un lancement en 2026, voire 2027.

Très fier de son projet, le CTO (directeur technique) d’Alef Aeronautics, Constantine Kisly, s’est félicité de voir que ce véhicule volant avait, d’une part, suscité l’envie, mais surtout, suscité un réel intérêt commercial. Ce dernier est d’ailleurs entré un peu plus dans le détail, en expliquant que ces voitures devraient être proposées à 300.000 dollars environ au moment de leur lancement.

Un véhicule à 300.000 dollars environ

Les prix devraient toutefois chuter et flirter avec les prix d’un véhicule “classique”, dès que la production en volume aura débuté. L’idée derrière ce concept qui ravira les fans de science-fiction ? Désengorger les routes et apporter un élément de réponse aux mégalopoles qui souffrent face à de trop fortes densités de trafic. Une problématique que plusieurs autres entreprises ont décidé de prendre à bras-le-corps, en étudiant la question des véhicules volants.