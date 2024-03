4 pays africains parmi les 41 destinations les plus époustouflantes du monde

L’année 2024 s’annonce prometteuse pour le secteur du tourisme international, avec des prévisions indiquant un retour aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année. Selon les rapports de l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO), le tourisme international a atteint 88 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2023, enregistrant environ 1,3 milliard d’arrivées à travers le monde. Des régions telles que le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique ont démontré une résilience notable, le Moyen-Orient surpassant même les niveaux d’avant la pandémie de 22 %.

Malgré certains défis, les Amériques et l’Afrique ont également montré une forte reprise, atteignant respectivement 90 % et 96 % des niveaux pré-pandémiques. L’impact économique de cette reprise est significatif, les recettes du tourisme international ayant atteint 1,4 trillion USD en 2023, soit 93 % des revenus pré-pandémiques de 2019. Pour 2024, l’UNWTO projette une croissance de 2 % au-dessus des niveaux de 2019, sous réserve d’une continuité dans la reprise en Asie et de la mitigation des risques économiques et géopolitiques. Une aubaine donc pour les pays attirant le maximum de touristes.

Publicité

Dans un récent classement du site Insider Monkey, célébrant les merveilles naturelles de notre planète, l’Afrique est représentée par quatre de ses nations reconnues pour leur splendeur sans pareille. Ces pays, véritables trésors de biodiversité et de panoramas à couper le souffle, s’inscrivent parmi les 41 lieux incontournables pour les amateurs de beautés naturelles.

L’Égypte : Au-delà des pyramides

Loin de se limiter à son prestigieux patrimoine pharaonique, l’Égypte étonne par la richesse de ses paysages. Des rives vivifiantes du Nil aux immensités dorées du Sahara, le pays offre une palette de décors naturels où l’histoire semble s’être arrêtée. Les trésors sous-marins de la mer Rouge constituent également un éden pour les plongeurs, révélant un monde aquatique vibrant.

Les Seychelles : Un écrin d’îles enchantées

Éparpillées telles des joyaux sur l’océan Indien, les Seychelles incarnent le paradis sur terre avec leurs plages immaculées et leurs eaux cristallines. L’archipel se distingue par une diversité écologique remarquable, offrant un sanctuaire pour de nombreuses espèces endémiques. C’est une invitation à la découverte, entre farniente sur des plages de rêve et exploration de réserves naturelles préservées.

Publicité

L’Afrique du Sud : Un kaléidoscope de couleurs et de vie

Des vignobles verdoyants du Cap aux déserts lunaires du Karoo, l’Afrique du Sud est une terre de contrastes. Le pays propose une expérience complète, mêlant safaris exaltants, plages séduisantes et montagnes majestueuses. La nation arc-en-ciel est aussi le berceau de cultures riches et variées, offrant une mosaïque d’expériences humaines et naturelles.

Le Kenya : L’essence de l’Afrique sauvage

Le Kenya est la quintessence du safari africain, où la grande migration annuelle offre un spectacle d’une intensité rare. Mais le pays ne se résume pas à ses plaines infinies peuplées de faune sauvage; ses côtes coralliennes, ses forêts montagneuses et ses cultures ancestrales en font une destination de choix pour les voyageurs en quête d’authenticité.

Ces étoiles africaines, par leur singularité et leur diversité, témoignent de la richesse infinie du continent. Elles offrent un voyage à travers des paysages d’une variété et d’une beauté inégalées, invitant à l’émerveillement et à la découverte.

Liste complète des 41 pays avec les plus beaux paysages du monde