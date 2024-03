Afrique du Nord: ce milliardaire veut construire le plus grand skate park du continent

La station balnéaire égyptienne d’El Gouna s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation avec l’annonce du projet ambitieux de construction du plus grand skate park d’Afrique. Porté par Orascom Development Egypt (ODE), filiale d’Orascom Development Holding (ODH) appartenant au célèbre milliardaire égyptien Samih Sawiris, ce projet vise à diversifier les offres touristiques de la région et à promouvoir une culture sportive dynamique.

En partenariat avec Heazy Skate Park, une entreprise réputée dans le domaine de la conception et de la construction de skate parks, cette initiative marque une avancée significative dans la transformation d’El Gouna en une destination phare pour le sport, la culture et les arts en Afrique.

Le choix de construire le plus grand skate park du continent africain reflète l’engagement d’El Gouna en faveur de l’innovation et de l’inclusion, en harmonie avec l’objectif du ministère de la Jeunesse et des Sports de promouvoir un mode de vie actif et d’impliquer les jeunes dans des activités sportives.

Les travaux de construction du skate park devraient débuter plus tard cette année, avec une ouverture officielle prévue pour 2025. Cette initiative intervient alors qu’El Gouna se prépare à accueillir des visiteurs du monde entier, témoignant de l’engagement continu de la région en faveur du progrès et de la réinvention.

Orascom Development Egypt (ODE) possède une histoire riche dans le secteur immobilier égyptien, résultant de la fusion en 2008 d’Orascom Projects for Touristic Development et d’Orascom Hotels and Development. La société a joué un rôle crucial dans l’évolution du paysage touristique du pays.

Les résultats financiers récents d’ODE sont également remarquables, avec un bénéfice net de 63,52 millions de dollars à la fin de l’exercice 2023, enregistrant une augmentation significative de 63,5 % par rapport à l’année précédente. Cette performance exceptionnelle est soutenue par des ventes remarquables atteignant 19,4 milliards EGP (397,55 millions de dollars), témoignant de la résilience et de l’adaptabilité du leader de l’immobilier malgré les défis du marché.